Памяти друга и коллеги

«Последний из могикан» советской и постсоветской журналистики, почти тридцать лет Лазарь Яковлевич возглавлял редакцию газеты «Гатчинская правда». Вся его трудовая биография – от окончания филологического факультета Ленинградского университета и до последних лет жизни связана с Гатчиной и Гатчинским районом. Он начал работать в «Гатчинской правде» корреспондентом в 1963 году, потом был зав.отделом, а с 1983 года - главным редактором. Успел поработать вторым секретарем Гатчинского горкома комсомола и сделать так, чтобы его идея установить в парке Сильвия памятник героям-подпольщикам обрела зримые черты.

Каждый из нас, журналистов, встречавшихся с Куляхтиным-руководителем в разную пору своей профессиональной зрелости, может сказать, что он был требовательным редактором и не любил тексты, написанные плохим языком или не имеющие фактов. Тут уж он выражения не подбирал!

И, несмотря на трагическую утрату, мы по-прежнему будем вспоминать не только традиции деловой журналистики, им проповедуемые, но и его шутки, остроты и оптимистичное отношение к жизни. Про таких говорят, что жил не зря.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Память о Лазаре Яковлевиче навсегда сохранится в наших сердцах.