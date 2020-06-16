Памяти друга и коллеги

«Последний из могикан» советской и постсоветской
журналистики, почти тридцать лет Лазарь Яковлевич возглавлял редакцию газеты
«Гатчинская правда». Вся его трудовая биография – от окончания филологического факультета
Ленинградского университета и до последних лет жизни связана с Гатчиной и
Гатчинским районом. Он начал работать в «Гатчинской правде» корреспондентом в
1963 году, потом был зав.отделом, а с 1983 года - главным редактором. Успел
поработать вторым секретарем Гатчинского горкома комсомола и сделать так, чтобы
его идея установить в парке Сильвия памятник героям-подпольщикам обрела зримые
черты.
Каждый из нас, журналистов, встречавшихся с
Куляхтиным-руководителем в разную пору своей профессиональной зрелости, может
сказать, что он был требовательным редактором и не любил тексты, написанные
плохим языком или не имеющие фактов. Тут уж он выражения не подбирал!
И, несмотря на трагическую утрату, мы по-прежнему будем
вспоминать не только традиции деловой журналистики, им проповедуемые, но и его
шутки, остроты и оптимистичное отношение к жизни. Про таких говорят, что жил не
зря.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Память о Лазаре Яковлевиче навсегда сохранится в наших
сердцах.