Стиральная машинка и четыре топора

Ранее судимая 30-летняя Елена Т., проживающая в Вырице,
задержана и полностью изобличена в кражах в садоводствах Гатчинского района. В
мае она проникла в дачный дом в садоводстве «Мельничный ручей» и похитила
дорогой кошелек с деньгами в сумме 35 тысяч рублей. В Учхозе в садоводстве
«Полет» она одним и тем же способом обворовала две дачи. Вошла в дом,
воспользовавшись тем, что дверь не заперта, и стащила паспорт, пенсионное
удостоверение, документы на гараж и дачу, а также кожаную сумку и кошелек с
деньгами. Ущерб составил 7000 рублей. На другом участке, зайдя свободно в дом,
она нашла в шкафу сумку с деньгами в сумме 155 тысяч рублей – и забрала.
За кражи с дачных участков в Карташевской задержан 41-летний
местный житель Сергей Ш., лицо без определенных занятий, ранее судимый. У себя
на Меньковской улице в соседнем доме он похитил велосипед, палатку и спальный
мешок. На Дачной улице обчистил баню: взял два бака из нержавейки, стиральную
машинку «Волна», металлические трубы и четыре топора. На другом участке на
Дачной улице отжал решетку на окне хозблока и унес четыре автомобильных колеса.
По фактам краж с незаконным проникновением возбуждены
уголовные дела. Мадам Т. помещена в изолятор временного содержания. С
гражданина Ш. взята подписка о невыезде. Похищенное частично изъято. Оба
фигуранта проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.