Стиральная машинка и четыре топора

Ранее судимая 30-летняя Елена Т., проживающая в Вырице, задержана и полностью изобличена в кражах в садоводствах Гатчинского района. В мае она проникла в дачный дом в садоводстве «Мельничный ручей» и похитила дорогой кошелек с деньгами в сумме 35 тысяч рублей. В Учхозе в садоводстве «Полет» она одним и тем же способом обворовала две дачи. Вошла в дом, воспользовавшись тем, что дверь не заперта, и стащила паспорт, пенсионное удостоверение, документы на гараж и дачу, а также кожаную сумку и кошелек с деньгами. Ущерб составил 7000 рублей. На другом участке, зайдя свободно в дом, она нашла в шкафу сумку с деньгами в сумме 155 тысяч рублей – и забрала.

За кражи с дачных участков в Карташевской задержан 41-летний местный житель Сергей Ш., лицо без определенных занятий, ранее судимый. У себя на Меньковской улице в соседнем доме он похитил велосипед, палатку и спальный мешок. На Дачной улице обчистил баню: взял два бака из нержавейки, стиральную машинку «Волна», металлические трубы и четыре топора. На другом участке на Дачной улице отжал решетку на окне хозблока и унес четыре автомобильных колеса.

По фактам краж с незаконным проникновением возбуждены уголовные дела. Мадам Т. помещена в изолятор временного содержания. С гражданина Ш. взята подписка о невыезде. Похищенное частично изъято. Оба фигуранта проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.