Юные певцы, танцоры и художники из Ленинградской области едут на «Тавриду»

Форум начнет работу 10
июля и продлится до октября. В его преддверии, 27 июня, в рамках I
Международной онлайн-конференции «АРТtalk. Искусство после» лидеры творческих
индустрий обсудят влияние коронавирусной инфекции на сферу культуры и
искусства.
Сам форум в этом году
будет состоять из 10 творческих антишкол — для разных направлений творческой
активности. По итогам каждой будет определен один победитель, который получит
контракт на продюсерское сопровождение, возможность стажировки и интеграцию в
крупнейшие российские и международные арт-проекты.
Часть мероприятий форума
пройдет в онлайн-формате, благодаря чему виртуальные конференции будут доступны
не только самим участникам, но и широкой аудитории слушателей в любой точке
мира.
По данным организаторов,
форум пройдет с учетом соблюдения всех необходимых мер безопасности.
Обязательными будут тестирование на коронавирусную инфекцию, ежедневный
контроль температуры тела, соблюдение принципов социального дистанцирования,
оборудование мест общего пользования антисептиками, индивидуальное расселение
участников и раздача средств индивидуальной защиты.