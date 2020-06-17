Юные певцы, танцоры и художники из Ленинградской области едут на «Тавриду»

Форум начнет работу 10 июля и продлится до октября. В его преддверии, 27 июня, в рамках I Международной онлайн-конференции «АРТtalk. Искусство после» лидеры творческих индустрий обсудят влияние коронавирусной инфекции на сферу культуры и искусства.

Сам форум в этом году будет состоять из 10 творческих антишкол — для разных направлений творческой активности. По итогам каждой будет определен один победитель, который получит контракт на продюсерское сопровождение, возможность стажировки и интеграцию в крупнейшие российские и международные арт-проекты.

Часть мероприятий форума пройдет в онлайн-формате, благодаря чему виртуальные конференции будут доступны не только самим участникам, но и широкой аудитории слушателей в любой точке мира.

По данным организаторов, форум пройдет с учетом соблюдения всех необходимых мер безопасности. Обязательными будут тестирование на коронавирусную инфекцию, ежедневный контроль температуры тела, соблюдение принципов социального дистанцирования, оборудование мест общего пользования антисептиками, индивидуальное расселение участников и раздача средств индивидуальной защиты.