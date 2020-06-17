Ленинградская область – в туристической пятерке

Ленинградская область
заняла четвертую строчку в списке самых интересных мест для отдыха среди
россиян. Регион опередил популярные южные курорты – Сочи и Краснодарский край.
Такие данные представил ВЦИОМ на конференции «Новые подходы в продвижении
туристического потенциала регионов», организованной изданием «Комсомольская
правда» 16 июня.
По данным опроса
«ВЦИОМ-Спутник», Ленинградскую область хотели бы посетить 17% россиян из 80
регионов страны. Опрос проводился в июне этого года среди 1600 россиян старше
18 лет методом телефонного интервью. Вопрос звучал так: «Если бы у вас не было
ограничений по времени и деньгам, то в какие места в России Вы бы хотели
поехать?»
В Ленинградской области
представлены практически все виды туризма: экологический, водный,
гастрономический, военно-патриотический, исторический, активный, этно-туризм,
культурный. Самые популярные направления – Всеволожский, Выборгский и
Приозерский районы.
В Год туризма
Ленинградскую область посетило более 5 млн человек. В 2019 году общий турпоток
вырос на 9,7% и составил 5,7 млн человек. Примерно 28% от этого числа – посетители
горнолыжных курортов.