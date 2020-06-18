Молодёжь выбирает здоровье

В этом году традиционная
профилактическая программа в рамках акции «Область без наркотиков» перешла в
дистанционный формат.
Так, в соцсетях и на
сайтах образовательных учреждений были организованы виртуальные выставки
рисунков, плакатов, фотографий, конкурсы на лучшую социальную рекламу «Молодежь
за ЗОЖ», «Я здоров!» «Я выбираю здоровый образ жизни», а также мультимедийные
презентации и сочинения «В здоровом теле здоровый дух», размещение видеороликов
«Я выбираю ЗОЖ!!!».
Дети и подростки снимали
фото, видео своих занятий спортом в домашних условиях и размещали снятые сюжеты
в социальных сетях с хэштегами #тренируйсядома #спортнормажизни, фотомарафон
#ЗОЖигаемДома. В акции принимали участие как учебные заведения, так и отдельные
учащиеся и семьи, находящиеся на самоизоляции.
В период акции
сотрудниками полиции составлен 21 протокол об административных правонарушениях,
количество нарушений уменьшилось на 54% по отношению к 2019 году. На «телефоны
доверия» органов МВД России по Ленинградской области поступило 23 сообщений, на
треть меньше, чем в 2019 году.