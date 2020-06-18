Молодёжь выбирает здоровье

В этом году традиционная профилактическая программа в рамках акции «Область без наркотиков» перешла в дистанционный формат.

Так, в соцсетях и на сайтах образовательных учреждений были организованы виртуальные выставки рисунков, плакатов, фотографий, конкурсы на лучшую социальную рекламу «Молодежь за ЗОЖ», «Я здоров!» «Я выбираю здоровый образ жизни», а также мультимедийные презентации и сочинения «В здоровом теле здоровый дух», размещение видеороликов «Я выбираю ЗОЖ!!!».

Дети и подростки снимали фото, видео своих занятий спортом в домашних условиях и размещали снятые сюжеты в социальных сетях с хэштегами #тренируйсядома #спортнормажизни, фотомарафон #ЗОЖигаемДома. В акции принимали участие как учебные заведения, так и отдельные учащиеся и семьи, находящиеся на самоизоляции.

В период акции сотрудниками полиции составлен 21 протокол об административных правонарушениях, количество нарушений уменьшилось на 54% по отношению к 2019 году. На «телефоны доверия» органов МВД России по Ленинградской области поступило 23 сообщений, на треть меньше, чем в 2019 году.