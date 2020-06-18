В Ленинградской области вводится маркировка товаров

Система маркировки создается для защиты потребителей от поддельных лекарств и продуктов питания. Планируется, что система полностью заработает к 2024 году.

Эксперименты по маркировке проводятся и для других товаров, в том числе молочной продукции, бутилированной воды, шин и так далее.

Для предприятий, которые производят товары подлежащие маркировке, «Центр развития перспективных технологий» (оператор национальной системы маркировки) запустил серию обучающих вебинаров на сайте честныйзнак.рф

На платформе доступны материалы для представителей каждой из товарных групп, подлежащих маркировке. Материалы видео курсов максимально подробны и предметны: например, можно узнать, как маркировать остатки продукции, как правильно подключиться к системе и наладить электронный документооборот, как заказать коды или какие атрибуты указывать при описании маркируемых товаров.

С помощью удобной навигации производители, представители оптового звена, импортеры и розничные ритейлеры смогут выбрать свой профиль деятельности и узнать, какие процессы затрагивают того или иного участника цепи.

В каждом вебинаре предусмотрена возможность задать вопрос эксперту, ответы на часто задаваемые вопросы размещаются в специальном разделе.