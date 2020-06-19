1600 новых жителей Ленинградской области

Среди тех жителей области, кто оформлял свидетельство о рождении в МФЦ, девочек чаще всего называли именами Алиса, Виктория, Ксения, Полина, Вероника и Ева. Для мальчиков выбирали имена: Иван, Александр, Максим, Матвей, Роман и Михаил. Редко встречались Юрий, Вадим, Виталий и Олег. За последние полгода только несколько девочек были названы именем Елена, Владислава, Людмила, Валентина и Наталья.

С 2020 года получить свидетельство о рождении в центрах госуслуг Ленинградской области можно в день обращения. В рамках жизненной ситуации «Рождение ребенка» за один визит можно оформить СНИЛС, сертификат на материнский семейный капитал, единовременную выплату. Вместе с первым документом человека семье вручается подарок новорожденному, который включает пеленки, распашонки, чепчики, светоотражатели на коляску.

Напомним, режим работы центров «Мои Документы» завит от места нахождения филиала. Многофункциональные центры «зеленой» зоны работают в обычном режиме, в «желтой» и «красной» зонах МФЦ предоставляют услугу по предварительной записи. Использование масок при посещении центров обязательно.