Ленинградская область разработает социальные стандарты

«Закон о социальных
стандартах гарантирует нашим жителям качество жизни, которое не может быть
ухудшено ни при каких обстоятельствах, а должно только улучшаться. Если мы
хотим выполнять свои социальные стандарты, то должны получать соответствующую
доходную часть бюджета, развивать экономические программы, работать четко, как
хорошие часы. Социальные гарантии и социальные лифты будут прописаны
законодательно. Мы должны гарантировать ответственность каждого чиновника за их
выполнение», – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Глава региона отметил,
что это будет второй по значимости основной закон Ленинградской области после
принятого ранее Социального кодекса.
Так, в документе будут
закреплены стандарты региона в сфере образования, здравоохранения, социального
обеспечения, минимальной заработной платы, обеспечения спортивными объектами. В
качестве примера Александр Дрозденко привел социальный стандарт по образованию
– обеспечение доступного всем детям образования и отсутствие второй смены, а
также отсутствие очереди в детские сады к 2023 году. Минимальная зарплата в
Ленинградской области будет установлена законом в размере не менее прожиточного
минимума плюс 15% к ней.
«Достижение любой власти
— количество построенных социальных объектов: школ, поликлиник, ФАПов, детских
садов, спорткомплексов, бассейнов. Приоритет будет тем городам, у которых
соцстандарт пока не выполнен, остальным будем помогать межрегиональными
проектами», – добавил глава региона.