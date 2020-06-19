Ленинградская область разработает социальные стандарты

«Закон о социальных стандартах гарантирует нашим жителям качество жизни, которое не может быть ухудшено ни при каких обстоятельствах, а должно только улучшаться. Если мы хотим выполнять свои социальные стандарты, то должны получать соответствующую доходную часть бюджета, развивать экономические программы, работать четко, как хорошие часы. Социальные гарантии и социальные лифты будут прописаны законодательно. Мы должны гарантировать ответственность каждого чиновника за их выполнение», – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что это будет второй по значимости основной закон Ленинградской области после принятого ранее Социального кодекса.

Так, в документе будут закреплены стандарты региона в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, минимальной заработной платы, обеспечения спортивными объектами. В качестве примера Александр Дрозденко привел социальный стандарт по образованию – обеспечение доступного всем детям образования и отсутствие второй смены, а также отсутствие очереди в детские сады к 2023 году. Минимальная зарплата в Ленинградской области будет установлена законом в размере не менее прожиточного минимума плюс 15% к ней.

«Достижение любой власти — количество построенных социальных объектов: школ, поликлиник, ФАПов, детских садов, спорткомплексов, бассейнов. Приоритет будет тем городам, у которых соцстандарт пока не выполнен, остальным будем помогать межрегиональными проектами», – добавил глава региона.