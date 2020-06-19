Меры безопасности во время голосования россияне назвали достаточными

Специалисты
Всероссийского центра изучения общественного мнения поинтересовались у россиян
их отношением к мерам безопасности, которые будут приниматься на избирательных
участках в дни проведения всероссийского голосования по вопросу внесения
изменений в Конституцию РФ. 66% опрошенных ответили, что считают их
достаточными, еще 14% оценили их как избыточными. Недостаточными эти меры
посчитали лишь 11% россиян.
К
пяти самым значимым мерам, обеспечивающим безопасность избирателей опрошенные
отнесли обеспечение членов комиссии средствами индивидуальной защиты,
обеспечение данными средствами избирателей , тестирование членов комиссии на
коронавирус, соблюдение социальной дистанции в 2 метра между избирателями, а
также наличие возможности проголосовать не по месту регистрации.
79%
опрошенных на вопрос «Как вы считаете, во время голосования по поправкам к
Конституции РФ на избирательных участках скорее смогут или скорее не смогут
обеспечить меры санитарной безопасности?»
ответили «скорее смогут».