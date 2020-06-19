Меры безопасности во время голосования россияне назвали достаточными

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения поинтересовались у россиян их отношением к мерам безопасности, которые будут приниматься на избирательных участках в дни проведения всероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. 66% опрошенных ответили, что считают их достаточными, еще 14% оценили их как избыточными. Недостаточными эти меры посчитали лишь 11% россиян.

К пяти самым значимым мерам, обеспечивающим безопасность избирателей опрошенные отнесли обеспечение членов комиссии средствами индивидуальной защиты, обеспечение данными средствами избирателей , тестирование членов комиссии на коронавирус, соблюдение социальной дистанции в 2 метра между избирателями, а также наличие возможности проголосовать не по месту регистрации.

79% опрошенных на вопрос «Как вы считаете, во время голосования по поправкам к Конституции РФ на избирательных участках скорее смогут или скорее не смогут обеспечить меры санитарной безопасности?» ответили «скорее смогут».