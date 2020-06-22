Cведения о размере, стоимости и условиях оплаты работ и услуг (в валюте РФ) по изготовлению и размещению печатных агитационных материалов.

Cведения о размере, стоимости и условиях оплаты работ и услуг (в валюте РФ) по изготовлению и размещению печатных агитационных материалов.

В соответствии счастью 10 статьи 46 Областного закона от 29 июня 2012 года № 54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области» (в ред. от 31.05.2019) ООО РПК «АИДА» опубликовывает сведения о размере, стоимости и условиях оплаты работ и услуг (в валюте РФ) по изготовлению и размещению печатных агитационных материалов.

Рубрики : Общество     22 Jun 2020

Прейскурант рекламных услуг ООО РПК «АИДА»

на период предвыборной агитации на выборах Губернатора Ленинградской области

13 сентября 2020 года на территории Ленинградской области

 

 

Изготовление РИМ

 

Материал

 

Цена 1 кв. м.

Стоимость плаката, НДС не облагается.

Рекламный модуль на остановочный павильон 1800х760мм

наклейка

1752 руб.

2400 руб.24 коп.

Рекламный модуль на остановочный павильон 1800х1500мм

наклейка

1340 руб.

3618 руб.

Рекламный модуль на консоль

наклейка

-

780 руб.

Баннер, плотность 440 г./м (ширина рулона 1,7 м.) до 1 м. кв.

баннерная ткань

750 руб.

-

Баннер, плотность 440 г./м (ширина рулона 1,7 м.) до 3 м. кв.

баннерная ткань

640 руб.

-

Баннер, плотность 440 г./м (ширина рулона 1,7 м.) от 3 м. кв.

баннерная ткань

550 руб.

-

Рекламно-информационный модуль по инд. размеру

самоклеящаяся пленка

1008  руб.

-

Рекламно-информационный модуль                                                            по индивидуальному размеру

пластик ПВХ 3мм. с накаткой пленки

1800 руб.

-

Синтетическая бумага

Полипропилен

1435

-

Плакат на постерной бумаге

Бумага плотностью 200 г/м

1044

-

Люверс

12 мм.

30 руб./шт.

-

 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ПОЛИГРАФИИ ЦИФРОВОЙ

 

Материал, гр/м2

 

Формат (мм)

 

Цвет

Количество, штук

Стоимость в рублях, НДС не облагается

Изготовление

Дизайн

 

Визитка

 

Бумага. 300

90х50

4+0

96

480

500

Бумага. 300

90х50

4+4

96

650

500

Бумага, 300

90х50

1+0

96

240

200

Бумага. 300

90х50

1+1

96

360

300

 

Флаер

(малоформатная листовка)

 

 

Бумага, 120

210х100

4+0

96

2000

500

Бумага, 120

210х100

4+4

96

2400

800

Бумага.  80

210х100

1+0

96

460

500

Бумага.  80

210х100

1+1

96

640

800

Бумага, 120

(А6) 148х105

4+0

96

1530

500

Бумага, 120

(А6) 148х105

4+4

96

1850

800

Бумага.  80

(А6) 148х105

1+0

96

500

500

Бумага.  80

(А6) 148х105

1+1

96

650

700

 

Листовка

 

 

 

 

 

 

Бумага, 120

(А5)  210х148

4+0

100

3480

600

Бумага, 120

(А5)  210х148

4+4

100

4920

1 000

Бумага.  80

(А5)  210х148

1+0

100

840

800

Бумага.  80

(А5)  210х148

1+1

100

2000

1 000

Бумага, 120

(А4)  297х210

4+0

100

4800

800

Бумага, 120

(А4)  297х210

4+4

100

7325

1 200

Бумага.  80

(А4)  297х210

1+0

100

1700

800

Бумага.  80

(А4)  297х210

1+1

100

3900

1 500

Евробуклет, 2 фальца

Бумага, 120

(А4)  297х210

4+4

100

8000

2 500

Плакат

Бумага, 120

(А3)  297х420

4+0

100

6260

1 000

Календарь карманный, ламинация

Бумага, 300

90х50

4+4

100

1 400

800

70х100

4+4

100

1 800

600

Календарь - домик

Бумага, 300

(А4)  297х210

4+0

100

800

1000

Плакат

Бумага, 160

(А1)  594х841

4+0

1

660

2 000

Календарь - трио

Бумага, 300

Шпигель 297 х210, подложка 297 х50

4+0

1

550

2 000

Открытки

Бумага, 300

100*148

4+4

100

3000

800

Бумага, 300

100*148, один сгиб

4+4

100

5500

800

 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ПОЛИГРАФИИ ЦИФРОВОЙ

 

Описание

Количество, штук

Стоимость в рублях, НДС не облагается

Изготовление

Дизайн

 

Значки

 

Значок закатной, диаметр 44 мм

10

800

300

100

4000

300

Значок закатной, диаметр 58 мм

10

1000

300

100

4700

300

 

Футболки

Футболка, с нанесением

20

48000

500

 

Бейсболки

Бейсболка с нанесение

30

12450

500

 

 

Примечание:

1.  Нестандартные тиражи и форматы рассчитываются отдельно.

3. Цвет:  1+0 - односторонняя печать в один цвет;

                1+1 - двухсторонняя печать в один цвет;

                4+0 - односторонняя печать полноцветная;

                4+1 - двухсторонняя печать полноцвет / один цвет;

                4+4 - двухсторонняя полноцветная печать.

4. Дизайн 1 250 рублей за час. Работа более 15 мин рассчитывается как один час.

5. Поклейка пленки на ровную подготовленную поверхность 1000 руб./м.кв.

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМНОГО  МАТЕРИАЛА***

 

РАЗМЕЩЕНИЕ

РЕКЛАМНОГО МАТЕРИАЛА

Формат (мм)

Количество, штук

Стоимость размещения в рублях, НДС не облагается

Рекламный модуль на автобусной остановке

Г. Гатчина

760х1800

1

5 000

1450х1800

1

7 800

Размещение на сити-формате (г. Гатчина)

1200х1800

1

8500

Рекламный модуль на Консоли (г. Гатчина)

700х1000

1

4 000

Рекламный модуль на рекламном щите

Г. Волхов

6000х3000

1

20 000

Рекламный модуль на сити-формате

Г. Волхов

1200*1800

1

4500

***Примечание:

    Размещение рекламного материала на срок до 15 дней оплачивается как 70% от суммы размещения на месяц.

    Размещение рекламного материала на срок от 15 дней до 1-го месяца оплачивается как размещение за полный месяц.

 

Изготовление каркасных конструкций 1500 руб. м.п.

Изготовление флагов  100*150  1015 руб.

Изготовление транспорантов 950 руб. м2

Брендирование/оклейка автомобилей  219 руб. 1 кв.дцм.

 

 

 

Публикация источника финансирования обязательна.

 

 

 

Контактная информация

Г. Гатчина, ул. 7 Армии, 6А

Тел. 8 800 222 10 22, 8 (81371) 3-93-89

office@ra-aida.ru

 

 

 
Автор :

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