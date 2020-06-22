Cведения о размере, стоимости и условиях оплаты работ и услуг (в валюте РФ) по изготовлению и размещению печатных агитационных материалов.

Прейскурант
рекламных услуг ООО РПК «АИДА»
на период
предвыборной агитации на выборах Губернатора Ленинградской области
13 сентября 2020
года на территории Ленинградской области
|
Изготовление РИМ
|
Материал
|
Цена 1 кв. м.
|
Стоимость плаката, НДС не облагается.
|
Рекламный модуль
на остановочный павильон 1800х760мм
|
наклейка
|
1752 руб.
|
2400 руб.24 коп.
|
Рекламный модуль
на остановочный павильон 1800х1500мм
|
наклейка
|
1340 руб.
|
3618 руб.
|
Рекламный модуль
на консоль
|
наклейка
|
-
|
780 руб.
|
Баннер, плотность
440 г./м (ширина рулона 1,7 м.) до 1 м. кв.
|
баннерная ткань
|
750 руб.
|
-
|
Баннер, плотность
440 г./м (ширина рулона 1,7 м.) до 3 м. кв.
|
баннерная ткань
|
640 руб.
|
-
|
Баннер, плотность
440 г./м (ширина рулона 1,7 м.) от 3 м. кв.
|
баннерная ткань
|
550 руб.
|
-
|
Рекламно-информационный
модуль по инд. размеру
|
самоклеящаяся
пленка
|
1008 руб.
|
-
|
Рекламно-информационный
модуль
по индивидуальному размеру
|
пластик ПВХ 3мм.
с накаткой пленки
|
1800 руб.
|
-
|
Синтетическая
бумага
|
Полипропилен
|
1435
|
-
|
Плакат на
постерной бумаге
|
Бумага плотностью
200 г/м
|
1044
|
-
|
Люверс
|
12 мм.
|
30 руб./шт.
|
-
|
|
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИГРАФИИ ЦИФРОВОЙ
|
Материал, гр/м2
|
Формат (мм)
|
Цвет
|
Количество, штук
|
Стоимость в рублях, НДС не облагается
|
Изготовление
|
Дизайн
|
Визитка
|
Бумага. 300
|
90х50
|
4+0
|
96
|
480
|
500
|
Бумага. 300
|
90х50
|
4+4
|
96
|
650
|
500
|
Бумага, 300
|
90х50
|
1+0
|
96
|
240
|
200
|
Бумага. 300
|
90х50
|
1+1
|
96
|
360
|
300
|
Флаер
(малоформатная
листовка)
|
Бумага, 120
|
210х100
|
4+0
|
96
|
2000
|
500
|
Бумага, 120
|
210х100
|
4+4
|
96
|
2400
|
800
|
Бумага. 80
|
210х100
|
1+0
|
96
|
460
|
500
|
Бумага. 80
|
210х100
|
1+1
|
96
|
640
|
800
|
Бумага, 120
|
(А6) 148х105
|
4+0
|
96
|
1530
|
500
|
Бумага, 120
|
(А6) 148х105
|
4+4
|
96
|
1850
|
800
|
Бумага. 80
|
(А6) 148х105
|
1+0
|
96
|
500
|
500
|
Бумага. 80
|
(А6) 148х105
|
1+1
|
96
|
650
|
700
|
Листовка
|
Бумага, 120
|
(А5) 210х148
|
4+0
|
100
|
3480
|
600
|
Бумага, 120
|
(А5) 210х148
|
4+4
|
100
|
4920
|
1 000
|
Бумага. 80
|
(А5) 210х148
|
1+0
|
100
|
840
|
800
|
Бумага. 80
|
(А5) 210х148
|
1+1
|
100
|
2000
|
1 000
|
Бумага, 120
|
(А4) 297х210
|
4+0
|
100
|
4800
|
800
|
Бумага, 120
|
(А4) 297х210
|
4+4
|
100
|
7325
|
1 200
|
Бумага. 80
|
(А4) 297х210
|
1+0
|
100
|
1700
|
800
|
Бумага. 80
|
(А4) 297х210
|
1+1
|
100
|
3900
|
1 500
|
Евробуклет, 2
фальца
|
Бумага, 120
|
(А4) 297х210
|
4+4
|
100
|
8000
|
2 500
|
Плакат
|
Бумага, 120
|
(А3) 297х420
|
4+0
|
100
|
6260
|
1 000
|
Календарь
карманный, ламинация
|
Бумага, 300
|
90х50
|
4+4
|
100
|
1 400
|
800
|
70х100
|
4+4
|
100
|
1 800
|
600
|
Календарь - домик
|
Бумага, 300
|
(А4) 297х210
|
4+0
|
100
|
800
|
1000
|
Плакат
|
Бумага, 160
|
(А1) 594х841
|
4+0
|
1
|
660
|
2 000
|
Календарь - трио
|
Бумага, 300
|
Шпигель 297 х210,
подложка 297 х50
|
4+0
|
1
|
550
|
2 000
|
Открытки
|
Бумага, 300
|
100*148
|
4+4
|
100
|
3000
|
800
|
Бумага, 300
|
100*148, один
сгиб
|
4+4
|
100
|
5500
|
800
|
|
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИГРАФИИ ЦИФРОВОЙ
|
Описание
|
Количество, штук
|
Стоимость в рублях, НДС не облагается
|
Изготовление
|
Дизайн
|
Значки
|
Значок закатной,
диаметр 44 мм
|
10
|
800
|
300
|
100
|
4000
|
300
|
Значок закатной,
диаметр 58 мм
|
10
|
1000
|
300
|
100
|
4700
|
300
|
Футболки
|
Футболка, с
нанесением
|
20
|
48000
|
500
|
Бейсболки
|
Бейсболка с
нанесение
|
30
|
12450
|
500
|
Примечание:
1. Нестандартные тиражи и форматы
рассчитываются отдельно.
3.
Цвет: 1+0 - односторонняя печать в
один цвет;
1+1 - двухсторонняя печать в
один цвет;
4+0 - односторонняя печать
полноцветная;
4+1 - двухсторонняя печать
полноцвет / один цвет;
4+4 - двухсторонняя
полноцветная печать.
4.
Дизайн 1 250 рублей за час. Работа более 15 мин рассчитывается как один
час.
5.
Поклейка пленки на ровную подготовленную поверхность 1000 руб./м.кв.
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОГО
МАТЕРИАЛА***
***Примечание:
Размещение рекламного материала на срок до 15 дней
оплачивается как 70% от суммы размещения на месяц.
Размещение рекламного материала на срок от 15 дней до 1-го месяца
оплачивается как размещение за полный месяц.
Изготовление
каркасных конструкций 1500 руб. м.п.
Изготовление
флагов 100*150 1015 руб.
Изготовление
транспорантов 950 руб. м2
Брендирование/оклейка
автомобилей 219 руб. 1 кв.дцм.
Публикация
источника финансирования обязательна.
Контактная
информация
Г. Гатчина, ул. 7 Армии, 6А
Тел. 8 800 222 10 22, 8
(81371) 3-93-89