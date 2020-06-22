Cведения о размере, стоимости и условиях оплаты работ и услуг (в валюте РФ) по изготовлению и размещению печатных агитационных материалов.

Баннер, плотность 440 г./м (ширина рулона 1,7 м.) до 1 м. кв.

Баннер, плотность 440 г./м (ширина рулона 1,7 м.) до 3 м. кв.

Баннер, плотность 440 г./м (ширина рулона 1,7 м.) от 3 м. кв.

Стоимость в рублях, НДС не облагается

Стоимость в рублях, НДС не облагается