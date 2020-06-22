Гатчинцы присоединились к акции «Свеча памяти»

Гатчинцы присоединились к акции «Свеча памяти»

Сегодня, в день начала Великой Отечественной войны, в России и по всему миру прошла мемориальная акция «Свеча памяти», к которой присоединились и гатчинцы.

Рубрики : Общество     22 Jun 2020

Волонтеры Гатчинского Дворца молодёжи провели акцию «Свеча памяти» у памятника защитникам и освободителям Гатчины. В час ночи из зажженных лампад участники акции выложили надпись «Гатчина помнит». Прозвучало несколько стихотворений, посвященных подвигу нашего народа. После чего участники акции почтили погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы в знак уважения к солдатам Великой Победы.

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