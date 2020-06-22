Гатчинцы присоединились к акции «Свеча памяти»

Волонтеры
Гатчинского Дворца молодёжи провели акцию «Свеча памяти» у памятника защитникам
и освободителям Гатчины. В час ночи из зажженных лампад участники акции
выложили надпись «Гатчина помнит». Прозвучало несколько стихотворений, посвященных
подвигу нашего народа. После чего участники акции почтили погибших в годы
Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы в знак уважения
к солдатам Великой Победы.
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