Гатчинцы присоединились к акции «Свеча памяти»

Волонтеры Гатчинского Дворца молодёжи провели акцию «Свеча памяти» у памятника защитникам и освободителям Гатчины. В час ночи из зажженных лампад участники акции выложили надпись «Гатчина помнит». Прозвучало несколько стихотворений, посвященных подвигу нашего народа. После чего участники акции почтили погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы в знак уважения к солдатам Великой Победы.