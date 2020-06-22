«Литература и кино» встретятся в Гатчине в ноябре

Планируется, что
фестиваль пройдет в Гатчине, в киноконцертном зале «Победа», с 19 по 25 ноября
2020 года в привычном для участников и гостей формате, если позволит
эпидемиологическая ситуация.
О том, какие фильмы будут
включены в конкурсный и ретроспективный показы и какие гости дадут согласие
приехать в эти дни в Гатчину, будет сообщено дополнительно.
VII кинофестиваль
«Литература и кино» - детям», который так ждут маленькие участники, их родители
и педагоги, пройдет с 16 по 18 ноября этого года, на несколько дней раньше
взрослого фестиваля.
В настоящее время идёт
работа над его программой. Уже начался приём заявок на кинематографический
конкурс «Дебют» и конкурс литературных произведений.
Чтобы принять участие в
конкурсе на лучшее литературное произведение в рамках VII фестиваля «Литература
и кино» - детям», необходимо предоставить организаторам свою работу в жанрах
«Рассказ», «Сказка» или «Стихотворение». В конкурсе могут принять участие дети
от 5 до 18 лет. Они будут разделены на две возрастные группы. Объём публикации
- от 1 до 10 страниц, размер шрифта - 14.
Работы на
кинематографический конкурс «Дебют» от ребят в возрасте от 5 до 18 лет
принимаются в разных жанрах. Они будут показаны на большом экране. Победителей
киноконкурса определит профессиональное жюри.
Материалы для участия в
творческих конкурсах необходимо прислать строго в электронном виде по адресу
электронной почты likfest@mail.ru или принести по адресу: 188300, Ленинградская
обл., г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5. Телефон для справок 8 (813-71) 9-888-2.
Приём работ заканчивается 10 октября.
Победители будут
объявлены на торжественной церемонии закрытия фестиваля «Литература и кино» -
детям» 18 ноября 2020 года.
Пресс-служба
кинофестиваля