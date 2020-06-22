«Литература и кино» встретятся в Гатчине в ноябре

Планируется, что фестиваль пройдет в Гатчине, в киноконцертном зале «Победа», с 19 по 25 ноября 2020 года в привычном для участников и гостей формате, если позволит эпидемиологическая ситуация.

О том, какие фильмы будут включены в конкурсный и ретроспективный показы и какие гости дадут согласие приехать в эти дни в Гатчину, будет сообщено дополнительно.

VII кинофестиваль «Литература и кино» - детям», который так ждут маленькие участники, их родители и педагоги, пройдет с 16 по 18 ноября этого года, на несколько дней раньше взрослого фестиваля.

В настоящее время идёт работа над его программой. Уже начался приём заявок на кинематографический конкурс «Дебют» и конкурс литературных произведений.

Чтобы принять участие в конкурсе на лучшее литературное произведение в рамках VII фестиваля «Литература и кино» - детям», необходимо предоставить организаторам свою работу в жанрах «Рассказ», «Сказка» или «Стихотворение». В конкурсе могут принять участие дети от 5 до 18 лет. Они будут разделены на две возрастные группы. Объём публикации - от 1 до 10 страниц, размер шрифта - 14.

Работы на кинематографический конкурс «Дебют» от ребят в возрасте от 5 до 18 лет принимаются в разных жанрах. Они будут показаны на большом экране. Победителей киноконкурса определит профессиональное жюри.

Материалы для участия в творческих конкурсах необходимо прислать строго в электронном виде по адресу электронной почты likfest@mail.ru или принести по адресу: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5. Телефон для справок 8 (813-71) 9-888-2. Приём работ заканчивается 10 октября.

Победители будут объявлены на торжественной церемонии закрытия фестиваля «Литература и кино» - детям» 18 ноября 2020 года.

Пресс-служба кинофестиваля