Малые и средние экспортеры получили субсидии

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области провел конкурс по распределению субсидий для малого и среднего бизнеса, осуществляющего экспортную деятельность, на общую сумму 4,705 млн рублей. Объемы предоставленной финансовой поддержки предприятиям варьируются от 303 тысяч рублей до 2,1 млн рублей.

Компании из Гатчинского, Тосненского, Ломоносовского и Сланцевского районов компенсируют затраты на транспортные расходы.

Все получатели субсидий, в свою очередь, должны будут заключить как минимум один экспортный контракт, а также увеличить не менее чем на 5% величину выручки от реализации товаров.

Задача по увеличению занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, а также по увеличению ими доли несырьевого экспорта, поставлена «майским» указом» Президента Российской Федерации, отражена в национальных проектах «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». В Ленинградской области эта задача реализуется в рамках региональных проектов «Промышленный экспорт» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». В этом году финансирование субсидий экспортерам увеличено в два раза – до 30 млн рублей.