Малые и средние экспортеры получили субсидии

Комитет
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области провел конкурс по распределению субсидий для малого и среднего бизнеса,
осуществляющего экспортную деятельность, на общую сумму 4,705 млн рублей.
Объемы предоставленной финансовой поддержки предприятиям варьируются от 303
тысяч рублей до 2,1 млн рублей.
Компании
из Гатчинского, Тосненского, Ломоносовского и Сланцевского районов компенсируют
затраты на транспортные расходы.
Все
получатели субсидий, в свою очередь, должны будут заключить как минимум один
экспортный контракт, а также увеличить не менее чем на 5% величину выручки от
реализации товаров.
Задача
по увеличению занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, а также
по увеличению ими доли несырьевого экспорта, поставлена «майским» указом»
Президента Российской Федерации, отражена в национальных проектах «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». В Ленинградской области эта
задача реализуется в рамках региональных проектов «Промышленный экспорт» и
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». В этом году
финансирование субсидий экспортерам увеличено в два раза – до 30 млн рублей.