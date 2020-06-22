Подведены итоги викторины о переписи населения

«Как правильно называть жителей Архангельска?», «В каком году население Челябинска превысило миллион человек?», «Сколько докторов наук было в Псковской области по данным Всероссийской переписи населения 2010 года?» — ответы на эти и другие вопросы искали участники второй викторины Всероссийской переписи населения «Россия: люди, цифры, факты», которая прошла с 15 по 19 июня на официальном сайте ВПН-2020 strana2020.ru. Все желающие могли проверить эрудицию и смекалку. При этом правила не запрещали пользоваться интернетом при подготовке ответов.

Итак, победителями второй интеллектуальной игры Всероссийской переписи населения стали Людмила Шаповалова и Александр Якушкин — каждый из них правильно ответил на 82 вопроса викторины. Интересно, что в финал вышли представители одного региона — Ивановской области. Третий финалист — Виктория Лукьяненко из Краснодарского края, она уступила лидерам всего 1 балл и правильно ответила на 81 вопрос. Поздравляем победителей! Каждый из них получит по 7000 рублей.

Благодарим всех принявших участие в нашей игре! Информация о времени проведения следующих викторин будет опубликована на сайте Всероссийской переписи населения и на страницах социальных сетей ВПН-2020.

Актуализированные данные о численности и структуре населения России будут получены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.