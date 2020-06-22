Рекомендации по выбору клубники

Роспотребнадзор
напоминает, как выбрать вкусную клубнику:
Спелые, качественные
плоды можно определить по следующим признакам:
- Ягоды сухие, без
признаков гниения
- Цвет однородный,
насыщенный.
- Листики «чашечки»,
обрамляющие ягоду зеленые, без признаков увядания.
- Поверхность ягод
упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений.
- Аромат насыщенный,
ягодный.
Признаки ягод, от
употребления которых стоит воздержаться.
- Ягоды влажные, на
поверхности есть пятна.
- Отсутствует аромат
- Мягкие ягоды (быстро
испортятся, возможно, процесс гниения уже начался).
- Листики «чашечки»
сухие, пожелтевшие, либо- отсутствуют (такие ягоды были собраны давно, либо
неправильно).
- Окраска неоднородная,
есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый (признаки неполной зрелости).
Определить сладость
клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными
листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики
плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить.
У клубники короткий срок
хранения, она быстро портится. Если вы хотите сохранить клубнику на длительный
срок, заморозьте ее в герметичном пакете или емкости для заморозки продуктов.
Клубника справедливо
признана одной из самых вкусных и ароматных ягод, но, полезные свойства ягоды
обычно несправедливо обделены вниманием. Клубника содержит в себе
сбалансированное сочетание витаминов и минеральных веществ. Употребление всего
пяти ягод компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С.
Фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. Также, в ягодах
содержится значительное количество йода. Кроме того, клубнику можно
рассматривать как полноценный источник клетчатки, сахарозы и фруктозы.
Калорийность клубники тоже очень мала, и не превышает 36 ккал. Этого не хватит
для отложения жира и наращивания жировой прослойки, а вот для пополнения
энергии организма будет вполне достаточно.
Как
мыть клубнику
Очень важно тщательно
промыть ягоды перед употреблением. Плоды спелой клубники в большинстве случаев,
бывают загрязнены землей. Употребление немытых, или небрежно вымытых ягод может
привести к заражению кишечными инфекциями, паразитарными заболеваниями.
- Мыть ягоды надо
непосредственно перед употреблением, если вы не планируете употребить ягоды в
день приобретения, уберите их в холодильник без предварительного мытья. Срок
хранения вымытой клубники значительно сокращается.
- Перед мытьем ягод не
удаляйте зеленые листья чашечки и стебель.
- Высыпьте клубнику в
большой чистый дуршлаг. Не нужно замачивать ее в воде.
- Промойте ягоды под
струей чистой проточной воды.
- Подождите минуту, пока
стечет вода.
- Аккуратно промокните
вымытые ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.
- Можно вымыть ягоды с
использованием слабого уксусного раствора, приготовить который можно, добавив в
воду немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр), или
специального средства для мытья фруктов и овощей. Ягоды поместить в емкость с
приготовленным раствором на 3-5 минут, затем тщательно ополоснуть под струей
проточной воды. Такой способ обработки ягод избавит их от остатков песка и
земли, в которых могут находиться яйца гельминтов, предотвращает порчу и
увеличивает срок их хранения в холодильнике.
- Замачивать ягоды на
длительное время не рекомендуется, в результате они теряют вкус и аромат,
быстрее портятся.
Всем
ли полезна клубника?
Аллергия на клубнику -
абсолютное противопоказание для ее употребления. Не рекомендуется клубника и
людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвенной болезнью,
гастритом) в период обострения болезни. Комплекс органических кислот
(щавелевая, салициловая), при контакте со слизистой оболочкой желудка усиливает
ее раздражение, что может способствовать обострению гастрита, гастродуоденита,
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Если обострения нет, то в
небольших количествах (150-200 грамм в день) можно есть клубнику.
Клубника может негативно
влиять на эмаль зубов, усугубляя течение кариеса.
Употребление ягод натощак
может оказать раздражающее воздействие на желудок, лучше есть их в качестве
десерта, после основного приема пищи. Однако, если смешать клубнику с йогуртом,
сливками или сметаной выраженность отрицательного воздействия снизится.
Непродолжительный сезон
клубники можно продлить, если заготовить ягоды впрок. Лучший способ сохранить
питательные и вкусовые качества – заморозить ягоды небольшими порциями (по
150-200 грамм), повторной заморозке клубника не подлежит. Стоит отметить, что
во время термической обработки, при изготовлении варенья или джема вкус ягод
значительно изменяется и теряется большая часть витаминов.