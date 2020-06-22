Жителям региона предлагают узнать иммунный статус к COVID-19

Бесплатное тестирование жителей Ленинградской области на антитела к вирусу SARS CoV-2 будет проводиться в период с 23 по 26 июня включительно.

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области предлагает жителям Ленинградской области принять участие в исследовании.

Коллективный иммунитет популяции является лимитирующим фактором в отношении распространения вируса SARS CoV-2. Информация о состоянии популяционного иммунитета необходима для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.

Целью данного исследования является: изучение популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 в условиях пандемии COVID-19.

Кто может принять участие в исследовании: здоровые дети (возрастом от 1 года) и взрослые вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19.

Участие в исследовании будет заключаться в заполнении анкеты в электронном виде, затем методом случайной выборки, в зависимости от возраста, определяются лица, подлежащие лабораторному обследованию. Отобранные лица будут приглашены в Медицинский центр, где однократно у Вас (Вашего ребенка) возьмут кровь для исследования.

Польза для Вас от этого исследования: Вы получите достоверную информацию о наличии антител к вирусу SARS CoV-2.

Нужно ли оплачивать исследование? ИССЛЕДОВАНИЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ БЕСПЛАТНО.

Конфиденциальность информации: Ваше имя будет закодировано в виде инициалов и номера для защиты личной информации при сборе данных и занесении их в компьютерную базу.

Записаться на исследование Вы можете на сайтах Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области (http://47.rospotrebnadzor.ru/), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» (http://www.fbuz47.ru/) и ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора (https://www.pasteurorg.ru/)

Специалисты готовы ответить на все Ваши вопросы по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8(800)700-95-47, 8 (812) 365-35-49