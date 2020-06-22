Жителям региона предлагают узнать иммунный статус к COVID-19

Бесплатное тестирование жителей
Ленинградской области на антитела к вирусу SARS CoV-2 будет проводиться в
период с 23 по 26 июня включительно.
Управление Роспотребнадзора по
Ленинградской области предлагает жителям Ленинградской области принять участие
в исследовании.
Коллективный иммунитет популяции
является лимитирующим фактором в отношении распространения вируса SARS CoV-2.
Информация о состоянии популяционного иммунитета необходима для разработки
прогноза развития эпидемиологической ситуации, а также планирования мероприятий
по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.
Целью данного исследования является:
изучение популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 в условиях пандемии
COVID-19.
Кто может принять участие в
исследовании: здоровые дети (возрастом от 1 года) и взрослые вне зависимости от
наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19.
Участие в исследовании будет заключаться
в заполнении анкеты в электронном виде, затем методом случайной выборки, в
зависимости от возраста, определяются лица, подлежащие лабораторному
обследованию. Отобранные лица будут приглашены в Медицинский центр, где
однократно у Вас (Вашего ребенка) возьмут кровь для исследования.
Польза для Вас от этого исследования: Вы
получите достоверную информацию о наличии антител к вирусу SARS CoV-2.
Нужно ли оплачивать исследование?
ИССЛЕДОВАНИЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ БЕСПЛАТНО.
Конфиденциальность информации: Ваше имя
будет закодировано в виде инициалов и номера для защиты личной информации при
сборе данных и занесении их в компьютерную базу.
Записаться на исследование Вы можете на
сайтах Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области (http://47.rospotrebnadzor.ru/), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ленинградской области» (http://www.fbuz47.ru/) и ФБУН
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора (https://www.pasteurorg.ru/)
Специалисты готовы ответить на все Ваши
вопросы по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8(800)700-95-47, 8 (812) 365-35-49