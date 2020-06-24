Детские лагеря откроют двери в июле

Откроются стационарные лагеря, круглосуточные лагеря при образовательных учреждениях, а также губернаторские отряды и трудовые бригады. Работу палаточных лагерей разрешат при стационарных лагерях. Всего на территории Ленинградской области насчитывается 610 организаций отдыха и оздоровления детей.

При этом пребывание детей из разных субъектов в одном лагере не допускается.

В тестовом режиме государственные детские лагеря Ленинградские области начали работу с 15 июня. В пяти детских лагерях региона был организован отдых для 265 воспитанников ресурсных центров и 210 детей сотрудников государственных медучреждений.