Детские лагеря откроют двери в июле

Детские лагеря откроют двери в июле

Всеобщая летняя оздоровительная кампания для детей начнется со 2 июля. Открытие лагерей обсуждалось во время совещания с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Деятельность всех детских учреждений разрешена только с учетом строгого выполнения рекомендаций Роспотребнадзора.

Рубрики : Общество     24 Jun 2020

Откроются стационарные лагеря, круглосуточные лагеря при образовательных учреждениях, а также губернаторские отряды и трудовые бригады. Работу палаточных лагерей разрешат при стационарных лагерях. Всего на территории Ленинградской области насчитывается 610 организаций отдыха и оздоровления детей.

При этом пребывание детей из разных субъектов в одном лагере не допускается.

В тестовом режиме государственные детские лагеря Ленинградские области начали работу с 15 июня. В пяти детских лагерях региона был организован отдых для 265 воспитанников ресурсных центров и 210 детей сотрудников государственных медучреждений.

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