Детские лагеря откроют двери в июле

Откроются стационарные лагеря, круглосуточные лагеря при образовательных учреждениях, а также губернаторские отряды и трудовые бригады. Работу палаточных лагерей разрешат при стационарных лагерях. Всего на территории Ленинградской области насчитывается 610 организаций отдыха и оздоровления детей.
При этом пребывание детей
из разных субъектов в одном лагере не допускается.
В тестовом режиме
государственные детские лагеря Ленинградские области начали работу с 15 июня. В
пяти детских лагерях региона был организован отдых для 265 воспитанников
ресурсных центров и 210 детей сотрудников государственных медучреждений.