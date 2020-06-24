Поклон ветеранам Дружной Горки

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Дружногорском поселении были подготовлены мероприятия по достойному празднованию этой даты. По инициативе Большого семейного совета Гатчинского района, 22 июня, в День памяти и скорби, прошло торжественное возложение цветов и георгиевских лент на могилы жителей Дружногорского поселения, принимавших участие в войне и похороненных на местных кладбищах.

Как рассказала председатель Семейного совета Дружногорского поселения Татьяна Викторовна Иванова, это мероприятие было намечено на 9 мая, но, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, его пришлось перенести на более позднее время.

Представители общественности (депутаты, старосты населенных пунктов, члены семейного совета и совета ветеранов) заранее постарались установить все возможные места захоронений ветеранов Великой Отечественной войны. Во время этих поисков, к сожалению, было обнаружено много неухоженных, заброшенных могил, принадлежность которых установить невозможно.

Празднично-траурное мероприятие началось с возложения цветов на братских захоронениях в деревне Зайцево и в поселке Дружная Горка. В нем приняли участие глава Дружногорского поселения И.В. Моисеева, заместитель председателя совета депутатов Л.Г. Погодина, глава администрации поселения

И.В. Отс, его заместитель Е.Д. Ухаров, председатель совета ветеранов Т.П. Федорова, председатель Дружногорского семейного совета Т.В. Иванова, члены совета ветеранов Л.А. Антонова и В.М. Герасимова, староста деревни Зайцево Н.В. Шпартько, старейший житель поселка Дружная Горка Н.А. Иванова.

Всего в этот день почтили память 150 участников войны, которые похоронены в Дружной Горке, в селе Орлино, в деревнях Зайцево, Остров, Лампово, Кургино, Заозерье. На могилы ветеранов возложены гвоздики и георгиевские ленты.

Надеемся, что слова «Никто не забыт и ничто не забыть» и впредь не будут расходиться с делом, и будущие поколения будут помнить и чтить память тех, кто защищал нашу Родину от врагов.