«Островок памяти» в детском саду № 17

Цель данной акции - патриотическое
воспитание дошкольников, формирование у них экологической культуры и природолюбия.
Участие в подобных мероприятиях позволяет ребятам больше узнать об истории
своей малой родины, воспитывает у них чувство гордости за свой народ и
благодарность погибшим воинам, защищавшим нашу страну.
В ходе торжественного мероприятия
дошкольники посадили цветы, елочки и установили табличку в память о подвиге
наших воинов в годы Великой Отечественной войны на территории природного зеленого
«Островка памяти», созданного в год 75-й годовщины Победы.