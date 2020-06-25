«Островок памяти» в детском саду № 17

«Островок памяти» в детском саду № 17

В понедельник, 22 июня, воспитанники детского сада № 17 в поселке Тайцы приняли участие во Всероссийской акции «Россия – территория эколят – молодых защитников природы».

Рубрики : Образование     25 Jun 2020

Цель данной акции - патриотическое воспитание дошкольников, формирование у них экологической культуры и природолюбия. Участие в подобных мероприятиях позволяет ребятам больше узнать об истории своей малой родины, воспитывает у них чувство гордости за свой народ и благодарность погибшим воинам, защищавшим нашу страну.

В ходе торжественного мероприятия дошкольники посадили цветы, елочки и установили табличку в память о подвиге наших воинов в годы Великой Отечественной войны на территории природного зеленого «Островка памяти», созданного в год 75-й годовщины Победы.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+