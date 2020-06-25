«Островок памяти» в детском саду № 17

Цель данной акции - патриотическое воспитание дошкольников, формирование у них экологической культуры и природолюбия. Участие в подобных мероприятиях позволяет ребятам больше узнать об истории своей малой родины, воспитывает у них чувство гордости за свой народ и благодарность погибшим воинам, защищавшим нашу страну.

В ходе торжественного мероприятия дошкольники посадили цветы, елочки и установили табличку в память о подвиге наших воинов в годы Великой Отечественной войны на территории природного зеленого «Островка памяти», созданного в год 75-й годовщины Победы.