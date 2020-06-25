Отключения электроэнергии на 26 июня

Отключения электроэнергии на 26 июня

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет запланированных работах на электросетевых объектах.

25 Jun 2020

В связи с проведением ремонтных работ на электросетевых объектах 26 июня будет прекращена подача электроэнергии:

с 08:00 до 17:00

Войсковицкое поселение:

д. Рябизи

 

Большеколпанское поселение:

с 08:00 до 16:00

д. Старые Черницы   

с 09:00 до 18:00

д. Тихковицы

 

Рождественское поселение:

с 09:00 до 17:00

д. Ляды    

с. Рождествено, Большой Проспект

с 09:00 до 18:00

д. Межно

 

Пудомягское поселение:

с 09:00 до 17:00

д.Шаглино

с 10:00 до 16:00

д. Веккелево

с 09:00 до 18:00

д. Покровская, Павловское шоссе

 

Сиверское поселение:

с 09:00 до 17:00

д. Белогорка Институтская д.11

с 09:00 до 17:00

п. Дружноселье

                 

Веревское поселение:

с 09:00 до 17:00

д. Вайялово      

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