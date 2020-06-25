Отключения электроэнергии на 26 июня

В
связи с проведением ремонтных работ на электросетевых объектах 26 июня будет
прекращена подача электроэнергии:
с
08:00 до 17:00
Войсковицкое
поселение:
д.
Рябизи
Большеколпанское поселение:
с 08:00 до 16:00
д.
Старые Черницы
с
09:00 до 18:00
д.
Тихковицы
Рождественское
поселение:
с
09:00 до 17:00
д.
Ляды
с.
Рождествено, Большой Проспект
с
09:00 до 18:00
д.
Межно
Пудомягское
поселение:
с
09:00 до 17:00
д.Шаглино
с
10:00 до 16:00
д.
Веккелево
с
09:00 до 18:00
д.
Покровская, Павловское шоссе
Сиверское
поселение:
с
09:00 до 17:00
д.
Белогорка Институтская д.11
с
09:00 до 17:00
п.
Дружноселье
Веревское
поселение:
с
09:00 до 17:00
д.
Вайялово