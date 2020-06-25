Убил и погулял за счёт погибшего

В Гатчинском городском
суде рассматривается дело 33-летнего Антона Н., обвиняемого по двум статьям
Уголовного кодекса: в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть
потерпевшего, и в мошенничестве с использованием средств электронного платежа.
В биографии у подсудимого – два срока: за убийство и «по мелочи» – за побои и
угрозу убийством.
…Две недели женщина не
могла дозвониться брату – думала, что причина в плохой связи. Но когда ей
позвонили из банка и сказали, что брат не внес ежемесячный платеж, она
заподозрила неладное и поехала к нему в Загвоздку. Возле дома на улице Кольцова
ее остановил сосед и сообщил, что ее брат убит. Она прошла к нему в дом и
обнаружила там беспорядок. Что же произошло?
Дом находился в долевой
собственности. Накануне Нового года к соседям убитого приехал родственник –
Антон Н., делать ремонт. Он занимался внутренней отделкой и другими работами,
там же и проживал. С пожилым соседом – 73-летним Сергеем Серафимовичем – у него
сложились нормальные отношения. Пенсионер часто помогал ему в ремонте. Он был
тихий, спокойный, иногда любил выпить.
2-го января молодой
человек продолжал празднование Нового года. Пить в одиночку стало скучно: он
взял бутылку водки и пошел к соседу. Сели распивать вместе. К полуночи водка
закончилась, и они сходили в магазин за добавкой. Стали продолжать застолье на
половине пенсионера, и молодой человек закурил у него в комнате – без
разрешения. Это было ошибкой. Хозяин схватил его за грудки и стал выталкивать к
выходу, крича: «Иди кури на веранде!». Но гость был пьян. Он разозлился и начал
в ответ толкать пожилого мужчину – так, что они вместе свалились на пол.
Молодой человек вскочил на ноги и, рассвирепев, стал бить лежащего ногами и
руками – по голове и куда придется. Тот кричал, ругался, но собутыльник
остановился только после того, как избиваемый замолчал. Он не хрипел, не
двигался, не дышал и вообще не подавал признаков жизни. Все было кончено.
Процесс избиения занял не больше десяти минут.
Антон Н., поняв, что
мужчина умер, достал у него из сумки две банковские карты и ушел. Среди ночи он
отправился за покупками. В магазине на Варшавском вокзале купил пиво,
расплатившись украденной картой, и пошел в сторону Соборной. Там он встретил
какую-то компанию, вместе с ними пил, что делал и куда ходил, не помнит.
В общей сложности
гражданин Н. расплатился чужой пластиковой карточкой 22 раза – путем
бесконтактной оплаты. В магазинах и кафе Гатчины он покупал алкоголь и
продукты. Потом созвонился со своим другом, с которым они вместе отбывали
наказание в колонии, и решил поехать к нему в гости – в Лужский район, в
Осьмино. Купил билет на электричку, опять же рассчитавшись ворованной
карточкой, и доехал до Луги. На автовокзале выяснилось, что автобусов до
Осьмино нет. Тогда он закупился спиртным, выпил и пошел к таксистам.
Договорился с одним, чтоб довез его до Осьмино – за бензин. На заправке снова
расплатился украденной карточкой – в два приема, чтоб не вводить пин-код. В
гости к другу он явился с канистрой спирта и пакетом пирожков. Рассказал, что
избил до смерти человека (друг отреагировал спокойно) и сейчас за ним приедут полицейские.
Попросил оставить на хранение свой мобильник и ворованные банковские карты. В
Осьмино они вместе несколько раз сходили за выпивкой и закуской и везде
расплачивались чужой карточкой. Всего молодой человек похитил со счета убитого
более 15 тысяч рублей.
На следующий день рано
утром гражданина Н. задержали сотрудники полиции.
Допрошенный в качестве
подозреваемого, он полностью признал свою вину и рассказал, как было дело.
Заявил о раскаянии, о том, что убивать пенсионера не хотел – просто не рассчитал
силу, когда наносил удары. На одежде задержанного эксперты нашли следы
совершенного им преступления. Гражданина Н. арестовали и предъявили обвинение
по части 4 статьи 111 УК РФ и по части 2 статьи 159.3 УК РФ.
Согласно заключению
комиссии судебно-психиатрических экспертов, Антон Н. никаким психическим
расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдает.
У него имеется синдром зависимости, вызванный употреблением наркотических
веществ – каннабиноидов в средней стадии.
По своему психическому состоянию в период инкриминируемого ему деяния
гражданин Н. мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий и руководить ими. Однако признаков алкоголизма у него
не выявили. Но как лицо, страдающее синдромом, вызванным употреблением
наркотиков, он нуждается в лечении от наркомании и медико-социальной
реабилитации.
Избивая пожилого мужчину,
Антон Н. нанес ему более десятка ударов кулаками и обутыми ногами в область
расположения жизненно важных органов. Смерть пострадавшего наступила от тупой
сочетанной травмы головы, груди, живота и шеи с множественными переломами
ребер, разрывами легкого, скоплением крови и воздуха в плевральной полости,
размозжением печени, кровоизлияниями под мягкие оболочки головного мозга,
ушибленными ранами головы, переломом носа, повреждениями хрящей гортани и
подъязычной кости, сопровождавшейся развитием вдыхания крови, острой
дыхательной недостаточностью, явившейся непосредственной причиной смерти.
Тело мужчины обнаружили
соседи. Они же вызвали «скорую» и полицию, назвав имя предполагаемого
преступника – Антона Н.
По окончании
предварительного следствия дело было передано в суд. Подсудимый – 33-летний
Антон Н., холостой, неработающий, со средним образованием, уже неоднократно судим.
В 2006 году Волховский суд приговорил его к девяти годам лишения свободы за
убийство. Вскоре после освобождения ему дали еще два года – за умышленное
причинение легкого вреда здоровью, побои и угрозу убийством.
Смягчающим
обстоятельством в этом деле является явка с повинной, отягчающим – алкогольное
опьянение, в котором было совершено преступление. Выписка с похищенной
банковской карты показала, где, когда и на какую сумму отоварился преступник –
с точностью до минут и до копеек. Участь его будет решать суд.
По информации следователя следственного отдела по г. Гатчине СУ СК России по Ленинградской области А.З. Алакаева