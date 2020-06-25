Убил и погулял за счёт погибшего

В Гатчинском городском суде рассматривается дело 33-летнего Антона Н., обвиняемого по двум статьям Уголовного кодекса: в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, и в мошенничестве с использованием средств электронного платежа. В биографии у подсудимого – два срока: за убийство и «по мелочи» – за побои и угрозу убийством.

…Две недели женщина не могла дозвониться брату – думала, что причина в плохой связи. Но когда ей позвонили из банка и сказали, что брат не внес ежемесячный платеж, она заподозрила неладное и поехала к нему в Загвоздку. Возле дома на улице Кольцова ее остановил сосед и сообщил, что ее брат убит. Она прошла к нему в дом и обнаружила там беспорядок. Что же произошло?

Дом находился в долевой собственности. Накануне Нового года к соседям убитого приехал родственник – Антон Н., делать ремонт. Он занимался внутренней отделкой и другими работами, там же и проживал. С пожилым соседом – 73-летним Сергеем Серафимовичем – у него сложились нормальные отношения. Пенсионер часто помогал ему в ремонте. Он был тихий, спокойный, иногда любил выпить.

2-го января молодой человек продолжал празднование Нового года. Пить в одиночку стало скучно: он взял бутылку водки и пошел к соседу. Сели распивать вместе. К полуночи водка закончилась, и они сходили в магазин за добавкой. Стали продолжать застолье на половине пенсионера, и молодой человек закурил у него в комнате – без разрешения. Это было ошибкой. Хозяин схватил его за грудки и стал выталкивать к выходу, крича: «Иди кури на веранде!». Но гость был пьян. Он разозлился и начал в ответ толкать пожилого мужчину – так, что они вместе свалились на пол. Молодой человек вскочил на ноги и, рассвирепев, стал бить лежащего ногами и руками – по голове и куда придется. Тот кричал, ругался, но собутыльник остановился только после того, как избиваемый замолчал. Он не хрипел, не двигался, не дышал и вообще не подавал признаков жизни. Все было кончено. Процесс избиения занял не больше десяти минут.

Антон Н., поняв, что мужчина умер, достал у него из сумки две банковские карты и ушел. Среди ночи он отправился за покупками. В магазине на Варшавском вокзале купил пиво, расплатившись украденной картой, и пошел в сторону Соборной. Там он встретил какую-то компанию, вместе с ними пил, что делал и куда ходил, не помнит.

В общей сложности гражданин Н. расплатился чужой пластиковой карточкой 22 раза – путем бесконтактной оплаты. В магазинах и кафе Гатчины он покупал алкоголь и продукты. Потом созвонился со своим другом, с которым они вместе отбывали наказание в колонии, и решил поехать к нему в гости – в Лужский район, в Осьмино. Купил билет на электричку, опять же рассчитавшись ворованной карточкой, и доехал до Луги. На автовокзале выяснилось, что автобусов до Осьмино нет. Тогда он закупился спиртным, выпил и пошел к таксистам. Договорился с одним, чтоб довез его до Осьмино – за бензин. На заправке снова расплатился украденной карточкой – в два приема, чтоб не вводить пин-код. В гости к другу он явился с канистрой спирта и пакетом пирожков. Рассказал, что избил до смерти человека (друг отреагировал спокойно) и сейчас за ним приедут полицейские. Попросил оставить на хранение свой мобильник и ворованные банковские карты. В Осьмино они вместе несколько раз сходили за выпивкой и закуской и везде расплачивались чужой карточкой. Всего молодой человек похитил со счета убитого более 15 тысяч рублей.

На следующий день рано утром гражданина Н. задержали сотрудники полиции.

Допрошенный в качестве подозреваемого, он полностью признал свою вину и рассказал, как было дело. Заявил о раскаянии, о том, что убивать пенсионера не хотел – просто не рассчитал силу, когда наносил удары. На одежде задержанного эксперты нашли следы совершенного им преступления. Гражданина Н. арестовали и предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ и по части 2 статьи 159.3 УК РФ.

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, Антон Н. никаким психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдает. У него имеется синдром зависимости, вызванный употреблением наркотических веществ – каннабиноидов в средней стадии. По своему психическому состоянию в период инкриминируемого ему деяния гражданин Н. мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Однако признаков алкоголизма у него не выявили. Но как лицо, страдающее синдромом, вызванным употреблением наркотиков, он нуждается в лечении от наркомании и медико-социальной реабилитации.

Избивая пожилого мужчину, Антон Н. нанес ему более десятка ударов кулаками и обутыми ногами в область расположения жизненно важных органов. Смерть пострадавшего наступила от тупой сочетанной травмы головы, груди, живота и шеи с множественными переломами ребер, разрывами легкого, скоплением крови и воздуха в плевральной полости, размозжением печени, кровоизлияниями под мягкие оболочки головного мозга, ушибленными ранами головы, переломом носа, повреждениями хрящей гортани и подъязычной кости, сопровождавшейся развитием вдыхания крови, острой дыхательной недостаточностью, явившейся непосредственной причиной смерти.

Тело мужчины обнаружили соседи. Они же вызвали «скорую» и полицию, назвав имя предполагаемого преступника – Антона Н.

По окончании предварительного следствия дело было передано в суд. Подсудимый – 33-летний Антон Н., холостой, неработающий, со средним образованием, уже неоднократно судим. В 2006 году Волховский суд приговорил его к девяти годам лишения свободы за убийство. Вскоре после освобождения ему дали еще два года – за умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои и угрозу убийством.

Смягчающим обстоятельством в этом деле является явка с повинной, отягчающим – алкогольное опьянение, в котором было совершено преступление. Выписка с похищенной банковской карты показала, где, когда и на какую сумму отоварился преступник – с точностью до минут и до копеек. Участь его будет решать суд.

По информации следователя следственного отдела по г. Гатчине СУ СК России по Ленинградской области А.З. Алакаева