В Ленинградской области стартовало голосование

В Ленинградской области стартовало голосование

Сегодня, 25 июня, во всех районах Ленинградской области началось голосование по поправкам в Конституцию России.

Рубрики : Общество     25 Jun 2020

Впервые в истории России голосование продлится в течение 7 дней – с 25 июня по 1 июля. Кроме того, более 70 тысяч человек, проживающих на территории Ленинградской области, воспользовались сервисом «Мобильный избиратель», чтобы проголосовать по месту нахождения – вне зависимости от регистрации.

Напоминаем, что в Ленинградской области работает 991 избирательный участок. Найти свой участок можно на сайте ЦИК России в разделе «Найди свой избирательный участок».

Все участники голосования обеспечены средствами индивидуальной защиты. В помещениях для голосования будут организованы места для дезинфекции рук, будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений. На участках будут разведены потоки голосующих на выход и на вход, чтобы они не пересекались, специальные линии-указатели определят бесконтактное передвижение граждан и соблюдение санитарной дистанции в 1,5-2 метра. При входе на участок будет организован температурный контроль.

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