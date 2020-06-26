Бешенство буйное, тихое и атипичное

Многие уже знают, что бешенство – это смертельное заболевание. Источником возбудителя инфекции для человека являются дикие и домашние животные больные бешенством, и передается вирус бешенства человеку не только при укусах, но и при попадании слюны животных на кожные покровы человека, на слизистые, при снятии шкуры с животного или при других обстоятельствах, если есть раны и ссадины.

В Ленобласти всё спокойно

Ветеринарными врачами выделяются три формы проявления бешенства у животных: буйная, тихая и атипичная.

Буйная форма протекает в несколько стадий. На первой стадии животное избегает людей, прячется в темном месте или, наоборот, проявляет неестественное дружелюбие. На второй стадии появляется агрессия. Нарастает беспокойство, хриплый лай, склонность к поеданию каких попало предметов, нападение на других животных и даже на хозяина. Животное не может глотать воду. На третьей стадии начинаются судороги и прогрессирует паралич. Животное почти постоянно лежит и в итоге погибает в коматозном состоянии.

Тихая форма характеризуется развитием паралича, слюнотечением, неспособностью принимать пищу. Через 2-4 дня животное гибнет.

Атипичная форма (сложная в диагностике) длится до трех месяцев или даже больше. Вначале может проявляться диареей или, наоборот, атонией кишечника, депрессией, после чего могут наступать временные улучшения.

Ленинградская область сохраняет эпизоотическое благополучие по бешенству и остается традиционно свободной от заболевания.

Если вас укусили, и как быть с животным

Что делать, если вас укусила собака, кошка или еж?

При укусе немедленно промойте рану проточной водой с мылом (хозяйственным) и обратитесь к травматологу (хирургу) в любое медицинское учреждение, где вам будет оказана необходимая медицинская помощь.

Нельзя прятать, а уж тем более усыплять укусившее животное. Если у животного есть владелец, ему необходимо обратиться в ветеринарную службу района. Данные о нанесении травмы фиксируются в специальном журнале. Собака или кошка, укусившая человека, помещается в 10-дневный карантин. По разрешению ветеринарного лечебного учреждения животное, покусавшее людей или животных, остается у владельца, подписавшего обязательство содержать это животное в изолированном помещении в течение 10 дней и представлять его для осмотра в сроки, указанные ветеринаром, ведущим наблюдение.

Результаты наблюдения за карантинированным животным регистрируют в специальном журнале и в письменном виде сообщают учреждению, где прививают укушенного человека, и в центр санэпиднадзора по месту жительства пострадавшего. По окончании срока карантинирования клинически здоровые животные после предварительной вакцинации возвращаются владельцам – при условии их изолированного содержания в течение 30 дней.

Безнадзорные собаки и кошки подлежат отлову с постановкой на 10-дневный карантин (по договору между местной администрацией и специализированной организацией).

Прививка против бешенства

Профилактика бешенства – не только ветеринарная проблема. Это целый комплекс мероприятий, который должны выполнять как владельцы животных, так и соответствующие ведомства.

Являясь владельцем животного, чтобы не нарушать ветеринарное законодательство РФ, необходимо помнить, что ваш питомец должен состоять на учете в ветеринарной службе, быть идентифицирован (чипирован) и иметь паспорт с указанием вакцинации против бешенства. Паспорт заверяется печатями организации, в которой проводилось чипирование и вакцинация.

Выполняйте правила содержания своих питомцев, ежегодно прививайте против бешенства. Только благодаря проведению ежегодных вакцинаций сельскохозяйственных и домашних животных, а также оральной вакцинации с использованием приманок в дикой природе на фоне эпизоотического благополучия заболеваемость бешенством среди животных в Ленинградской области не регистрируется. Однако в мире ежегодно от заболевания бешенством умирают тысячи людей.

В течение прошлого года в Гатчинском районе были проведены две кампании по вакцинации диких плотоядных животных – лис, волков, енотовидных собак и других – совместными силами охотпользователей, специалистов ветеринарной службы и Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области. Проведена раскладка 50000 приманок, содержащих оральную вакцину против бешенства диких плотоядных животных на территории 500 кв. км. В мае 2020 года разложили приманки с оральной вакциной вокруг полигона твердых бытовых отходов в Новом Свете, а также на территории Гатчинского музея-заповедника.

Ежегодно в период с мая по июнь проводятся выездные вакцинации животных против бешенства в садоводствах, городских и сельских поселениях на безвозмездной основе отечественной вакциной «рабикан». В период пандемии новой коронавирусной инфекции вакцинация продолжается по заявкам граждан, а также при посещении ветеринарными специалистам личных подсобных хозяйств при проведении обходов.

По всем вопросам проведения вакцинации и чипирования животных обращайтесь в Государственную ветеринарную службу Гатчинского района по телефону: (81371)-98-077.

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