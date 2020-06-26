Бешенство буйное, тихое и атипичное

Многие уже знают, что
бешенство – это смертельное заболевание. Источником возбудителя инфекции для
человека являются дикие и домашние животные больные бешенством, и передается
вирус бешенства человеку не только при укусах, но и при попадании слюны
животных на кожные покровы человека, на слизистые, при снятии шкуры с животного
или при других обстоятельствах, если есть раны и ссадины.
В
Ленобласти всё спокойно
Ветеринарными врачами
выделяются три формы проявления бешенства у животных: буйная, тихая и
атипичная.
Буйная форма протекает в
несколько стадий. На первой стадии животное избегает людей, прячется в темном
месте или, наоборот, проявляет неестественное дружелюбие. На второй стадии
появляется агрессия. Нарастает беспокойство, хриплый лай, склонность к поеданию
каких попало предметов, нападение на других животных и даже на хозяина.
Животное не может глотать воду. На третьей стадии начинаются судороги и
прогрессирует паралич. Животное почти постоянно лежит и в итоге погибает в
коматозном состоянии.
Тихая форма характеризуется
развитием паралича, слюнотечением, неспособностью принимать пищу. Через 2-4 дня
животное гибнет.
Атипичная форма (сложная
в диагностике) длится до трех месяцев или даже больше. Вначале может
проявляться диареей или, наоборот, атонией кишечника, депрессией, после чего
могут наступать временные улучшения.
Ленинградская область
сохраняет эпизоотическое благополучие по бешенству и остается традиционно
свободной от заболевания.
Если
вас укусили, и как быть с животным
Что делать, если вас
укусила собака, кошка или еж?
При укусе немедленно
промойте рану проточной водой с мылом (хозяйственным) и обратитесь к
травматологу (хирургу) в любое медицинское учреждение, где вам будет оказана
необходимая медицинская помощь.
Нельзя прятать, а уж тем
более усыплять укусившее животное. Если у животного есть владелец, ему
необходимо обратиться в ветеринарную службу района. Данные о нанесении травмы
фиксируются в специальном журнале. Собака или кошка, укусившая человека,
помещается в 10-дневный карантин. По разрешению ветеринарного лечебного
учреждения животное, покусавшее людей или животных, остается у владельца,
подписавшего обязательство содержать это животное в изолированном помещении в
течение 10 дней и представлять его для осмотра в сроки, указанные ветеринаром,
ведущим наблюдение.
Результаты наблюдения за
карантинированным животным регистрируют в специальном журнале и в письменном
виде сообщают учреждению, где прививают укушенного человека, и в центр
санэпиднадзора по месту жительства пострадавшего. По окончании срока
карантинирования клинически здоровые животные после предварительной вакцинации
возвращаются владельцам – при условии их изолированного содержания в течение 30
дней.
Безнадзорные собаки и
кошки подлежат отлову с постановкой на 10-дневный карантин (по договору между
местной администрацией и специализированной организацией).
Прививка
против бешенства
Профилактика бешенства –
не только ветеринарная проблема. Это целый комплекс мероприятий, который должны
выполнять как владельцы животных, так и соответствующие ведомства.
Являясь владельцем
животного, чтобы не нарушать ветеринарное законодательство РФ, необходимо
помнить, что ваш питомец должен состоять на учете в ветеринарной службе, быть
идентифицирован (чипирован) и иметь паспорт с указанием вакцинации против
бешенства. Паспорт заверяется печатями организации, в которой проводилось
чипирование и вакцинация.
Выполняйте правила
содержания своих питомцев, ежегодно прививайте против бешенства. Только
благодаря проведению ежегодных вакцинаций сельскохозяйственных и домашних
животных, а также оральной вакцинации с использованием приманок в дикой природе
на фоне эпизоотического благополучия заболеваемость бешенством среди животных в
Ленинградской области не регистрируется. Однако в мире ежегодно от заболевания
бешенством умирают тысячи людей.
В течение прошлого года в
Гатчинском районе были проведены две кампании по вакцинации диких плотоядных
животных – лис, волков, енотовидных собак и других – совместными силами
охотпользователей, специалистов ветеринарной службы и Комитета по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской
области. Проведена раскладка 50000 приманок, содержащих оральную вакцину против
бешенства диких плотоядных животных на территории 500 кв. км. В мае 2020 года
разложили приманки с оральной вакциной вокруг полигона твердых бытовых отходов
в Новом Свете, а также на территории Гатчинского музея-заповедника.
Ежегодно в период с мая
по июнь проводятся выездные вакцинации животных против бешенства в садоводствах,
городских и сельских поселениях на безвозмездной основе отечественной вакциной
«рабикан». В период пандемии новой
коронавирусной инфекции вакцинация продолжается по заявкам граждан, а также при
посещении ветеринарными специалистам личных подсобных хозяйств при проведении
обходов.
По всем вопросам
проведения вакцинации и чипирования животных обращайтесь в Государственную
ветеринарную службу Гатчинского района по телефону: (81371)-98-077.
Вы также можете узнать
актуальную информацию и задать свои вопросы в группе «ВКонтакте»:
vk.com/gatchina_vet и Instagram vet.sbbj.gatchina или по телефону горячей
линии: 8-921-867-72-00.