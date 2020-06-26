Неделя голосования продолжается

На выбор россиянам дается неделя. Голосование продлится по 1 июля. 1 июля - среда, но день будет не рабочим.

Где заполнить бюллетень и проголосовать? В этот раз выбор широк.

Основной вариант – избирательный участок по месту регистрации . Найти его адрес можно на сайте Центризбиркома. Голосование проходит с 25 июня по 1 июля с 8 утра до 20 часов вечера.

Кроме того, в течении недели все желающие могут проголосовать дома. Для этого достаточно подать заявку на портале госуслуг или позвонить в свою участковую комиссию.

С 25 по 30 июня можно проголосовать и на придомовой территории – на свежем воздухе. Это сделали для того, чтобы не собирать сразу много людей на участках. Передвижной участок может появиться в вашем дворе в дневное время. Место и часы его работы определяет участковая комиссия. Следите за объявлениями на подъездах.

Например, в участковой избирательной комиссии №382, расположенной в библиотеке имени Куприна на улице Володарского, 25 июня, в первый день голосования, передвижной пункт работал на ул. Металлистов, д.35, ул. Максимкова, д.11 и на ул. Александрова, д.10.

В Гатчинской школе №1 расположено три избирательных участка. На придомовое голосование мы отправились в 12 часов вместе с командой 379-го избирательного участка. Центральным объектом передвижного пункта голосования стал пятиэтажный дом №16 и ближайшие к нему дома на ул. Чехова. Члены избирательной комиссии – две Ирины и наблюдатель, студент фармацевтического института Илья курсировали пешим шагом с переносным ящиком для голосования по дворовым проездам. Жители сначала с любопытством наблюдали за ними из окон, потом стали задавать вопросы и выходить на улицу - голосовать. В числе первых проголосовавших – люди старшего поколения, старожилы Гатчины.

С учетом эпидемиологической обстановки в порядок голосования внесены дополнения, чтобы свести к минимуму риск подхватить инфекцию.

Члены комиссии и сопровождающий их наблюдатель имели маски, перчатки и целую сумку средств индивидуальной защиты для тех, кто голосует. Все, что выдавали голосующему, чего он касался или мог коснуться - щедро обрабатывали антисептиком.

Какой бы способ голосования вы ни выбрали, самое главное – предъявить паспорт. Все остальное - маску, перчатки, антисептик, ручку - дадут на месте, не зависимо о того будете вы голосовать дома, во дворе или на участке.

Татьяна Можаева