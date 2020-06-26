Неделя голосования продолжается

На выбор россиянам дается неделя. Голосование
продлится по 1 июля. 1 июля - среда, но день будет не рабочим.
Где заполнить бюллетень и проголосовать? В этот раз выбор широк.
Основной вариант – избирательный участок по месту регистрации. Найти его адрес можно на сайте Центризбиркома. Голосование проходит с 25 июня по 1 июля с 8 утра до 20 часов вечера.
Кроме того, в
течении недели все желающие могут проголосовать дома. Для этого достаточно подать заявку на портале
госуслуг или позвонить в свою участковую комиссию.
С 25 по 30
июня можно проголосовать и на придомовой территории – на свежем воздухе. Это сделали для того, чтобы не собирать сразу много
людей на участках. Передвижной участок может появиться в вашем дворе в дневное
время. Место и часы его работы определяет участковая комиссия. Следите за
объявлениями на подъездах.
Например, в участковой избирательной комиссии №382,
расположенной в библиотеке имени Куприна на улице Володарского, 25 июня, в
первый день голосования, передвижной пункт работал на ул. Металлистов, д.35,
ул. Максимкова, д.11 и на ул. Александрова, д.10.
В Гатчинской
школе №1 расположено три избирательных участка. На придомовое
голосование мы отправились в 12 часов вместе с командой 379-го избирательного
участка. Центральным объектом передвижного пункта голосования стал пятиэтажный
дом №16 и ближайшие к нему дома на ул. Чехова. Члены избирательной комиссии –
две Ирины и наблюдатель, студент фармацевтического института Илья курсировали
пешим шагом с переносным ящиком для голосования по дворовым проездам. Жители
сначала с любопытством наблюдали за ними из окон, потом стали задавать вопросы
и выходить на улицу - голосовать. В числе первых проголосовавших – люди
старшего поколения, старожилы Гатчины.
С учетом эпидемиологической обстановки в порядок
голосования внесены дополнения, чтобы свести к минимуму риск подхватить
инфекцию.
Члены комиссии и сопровождающий их наблюдатель имели
маски, перчатки и целую сумку средств индивидуальной защиты для тех, кто
голосует. Все, что выдавали голосующему, чего он касался или мог коснуться -
щедро обрабатывали антисептиком.
Какой бы способ голосования вы ни выбрали, самое главное
– предъявить паспорт. Все остальное - маску, перчатки, антисептик, ручку -
дадут на месте, не зависимо о того будете вы голосовать дома, во дворе или на
участке.
Татьяна
Можаева