В минувшем году в Ленинградской области проведены 242 спортивных мероприятия: соревнования, фестивали, марафоны, спартакиады. Ленинградская область стала площадкой международных соревнований по футболу памяти первого вице-президента ФИФА В.А. Гранаткина, конному спорту на «Кубок Губернатора Ленинградской области», бадминтону White Nights, первенства Европы по водному поло и многих других. Ленинградские спортсмены завоевали 1052 медали на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях, еще 51 медаль они получили на межрегиональных и всероссийских турнирах.

В 2019 году построены волейбольный центр в Сосновом Бору, физкультурно-оздоровительный комплекс в деревне Малое Верево Гатчинского района, стадион в Отрадном Кировского района и футбольное поле в городском поселении Дубровка Всеволожского района.

На стадионе спорткомплекса «Юность» в Приозерске, в Бокситогорском спорткомплексе, спортивных залах спортшколы олимпийского резерва «Ника» в городском поселении Сиверский Гатчинского района и футбольном поле в Лодейном Поле завершился капитальный ремонт.

В минувшем году продолжалось строительство спортивного центра в Выборге, физкультурно-оздоровительных комплексов в Сланцах, Всеволожске, Кировске, городском поселении Виллози, спортивного зала в школе №12 в Высоцке Выборгского района, бассейна в Ивангороде, а также реконструкция стадиона в городе Никольское Тосненского района.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» строятся бассейны в Кингисеппе, Гатчине и Сертолово.

По словам Геннадия Колготина, «спорт – одно из приоритетных направлений социально-экономического развития Ленинградской области. Стратегической целью является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%».