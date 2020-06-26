В минувшем году в
Ленинградской области проведены 242 спортивных мероприятия: соревнования,
фестивали, марафоны, спартакиады. Ленинградская область стала площадкой
международных соревнований по футболу памяти первого вице-президента ФИФА В.А.
Гранаткина, конному спорту на «Кубок Губернатора Ленинградской области»,
бадминтону White Nights, первенства Европы по водному поло и многих других.
Ленинградские спортсмены завоевали 1052 медали на международных, всероссийских
и межрегиональных соревнованиях, еще 51 медаль они получили на межрегиональных
и всероссийских турнирах.
В 2019 году построены
волейбольный центр в Сосновом Бору, физкультурно-оздоровительный комплекс в
деревне Малое Верево Гатчинского района, стадион в Отрадном Кировского района и
футбольное поле в городском поселении Дубровка Всеволожского района.
На стадионе
спорткомплекса «Юность» в Приозерске, в Бокситогорском спорткомплексе,
спортивных залах спортшколы олимпийского резерва «Ника» в городском поселении
Сиверский Гатчинского района и футбольном поле в Лодейном Поле завершился
капитальный ремонт.
В минувшем году
продолжалось строительство спортивного центра в Выборге,
физкультурно-оздоровительных комплексов в Сланцах, Всеволожске, Кировске,
городском поселении Виллози, спортивного зала в школе №12 в Высоцке Выборгского
района, бассейна в Ивангороде, а также реконструкция стадиона в городе
Никольское Тосненского района.
В рамках федерального
проекта «Спорт – норма жизни» строятся бассейны в Кингисеппе, Гатчине и
Сертолово.
По словам Геннадия
Колготина, «спорт – одно из приоритетных направлений социально-экономического
развития Ленинградской области. Стратегической целью является увеличение доли
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%».