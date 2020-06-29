Отец посадил ребёнка на цепь

Отец посадил ребёнка на цепь

Правоохранительным органам стало известно, что житель Гатчинского района держал своего десятилетнего сына на цепи – в воспитательных целях. В отношении отца-изувера возбуждено уголовное дело.

Рубрики : Криминал     29 Jun 2020

По данным следствия, мужчина воспитывал ребенка такими методами: нанес несколько ударов ремнем, после чего надел на руку хомут с цепью и закрыл его на замок. Цепь прикрепил к батарее центрального отопления. Как говорит мальчик, папа удерживал его в таком состоянии несколько дней.

По данному факту следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ: истязание несовершеннолетнего. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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