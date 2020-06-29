Отец посадил ребёнка на цепь

По данным следствия,
мужчина воспитывал ребенка такими методами: нанес несколько ударов ремнем,
после чего надел на руку хомут с цепью и закрыл его на замок. Цепь прикрепил к
батарее центрального отопления. Как говорит мальчик, папа удерживал его в таком
состоянии несколько дней.
По данному факту
следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного
комитета России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ: истязание
несовершеннолетнего. Проводятся следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств произошедшего.