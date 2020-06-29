Речной голосует вместе со всем районом

Учитывая эпидемиологическую обстановку, главными задачами при организации голосования стали соблюдение безопасности и максимальная приближенность участков к избирателям.

В микрорайоне Речной деревни Малые Колпаны избирательный участок № 430 и так располагается внутри жилого квартала – в здании детского сада № 43. Здесь могут проголосовать как жители многоэтажек, так и жители близлежащего частного сектора.

Учитывая, что голосование по поправкам к Конституции РФ проходит на протяжении нескольких дней - с 25 июня по 1 июля, граждане могут сами выбрать для себя удобное время и не переживать за свою безопасность – избирательные участки укомплектованы всеми необходимыми защитными средствами.