Речной голосует вместе со всем районом

Учитывая
эпидемиологическую обстановку, главными задачами при организации голосования
стали соблюдение безопасности и максимальная приближенность участков к
избирателям.
В
микрорайоне Речной деревни Малые Колпаны избирательный участок № 430 и так
располагается внутри жилого квартала – в здании детского сада № 43. Здесь могут
проголосовать как жители многоэтажек, так и жители близлежащего частного
сектора.
Учитывая,
что голосование по поправкам к Конституции РФ проходит на протяжении нескольких
дней - с 25 июня по 1 июля, граждане могут сами выбрать для себя удобное время
и не переживать за свою безопасность – избирательные участки укомплектованы
всеми необходимыми защитными средствами.