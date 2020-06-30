Грабитель – «кавказец» Петя Иванов

23-го июня в полицию обратилась жительница Аэродрома. Ее
83-летняя мать, гуляя возле дома на улице Красных Военлетов, встретила мужчину,
который предложил приобрести у него различные вещи: одеяла, подушки, полушубок.
Пожилая женщина привела продавца к себе в квартиру, но нужной суммы, чтобы
расплатиться за товар, у нее не нашлось. Тогда мужчина заявил, что возьмет
взамен украшения. Прошел в комнату и забрал из шкатулки золотые изделия: две
цепочки с кулонами, кольцо с камнем и браслет. На общую сумму 110 тысяч рублей.
Оставил сумки со своим барахлом и скрылся.
Пенсионерка назвала приметы грабителя. На вид лет 40,
низкорослый, нормального телосложения, кавказской внешности, усатый. Был одет в
белую рубашку навыпуск и темные штаны. Речь – без акцента.
По факту грабежа возбудили уголовное дело. По горячим следам
гатчинские полицейские задержали преступника в Выборгском районе Ленинградской
области, на трассе «Скандинавия». Он ехал на автомашине Hyundai Accent. Грабитель «кавказской
внешности» оказался 34-летним уроженцем Кабардино-Балкарии по имени Петр
Васильевич Иванов. Лицо без определенных занятий, ранее не судимый.