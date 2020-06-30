Грабитель – «кавказец» Петя Иванов

Грабитель – «кавказец» Петя Иванов

Сотрудники гатчинского уголовного розыска задержали грабителя, который выгреб у пенсионерки золото из шкатулки – в обмен на подушки и одеяла. Обмен оказался неравноценный: стоимость похищенного составила 110 тысяч рублей.

Рубрики : Криминал     30 Jun 2020

23-го июня в полицию обратилась жительница Аэродрома. Ее 83-летняя мать, гуляя возле дома на улице Красных Военлетов, встретила мужчину, который предложил приобрести у него различные вещи: одеяла, подушки, полушубок. Пожилая женщина привела продавца к себе в квартиру, но нужной суммы, чтобы расплатиться за товар, у нее не нашлось. Тогда мужчина заявил, что возьмет взамен украшения. Прошел в комнату и забрал из шкатулки золотые изделия: две цепочки с кулонами, кольцо с камнем и браслет. На общую сумму 110 тысяч рублей. Оставил сумки со своим барахлом и скрылся.

Пенсионерка назвала приметы грабителя. На вид лет 40, низкорослый, нормального телосложения, кавказской внешности, усатый. Был одет в белую рубашку навыпуск и темные штаны. Речь – без акцента.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. По горячим следам гатчинские полицейские задержали преступника в Выборгском районе Ленинградской области, на трассе «Скандинавия». Он ехал на автомашине Hyundai Accent. Грабитель «кавказской внешности» оказался 34-летним уроженцем Кабардино-Балкарии по имени Петр Васильевич Иванов. Лицо без определенных занятий, ранее не судимый.

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