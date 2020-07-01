Алексей Ломов: «Люди были готовы проголосовать»

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Ломов поделился своим мнением об активности избирателей:

- Впервые в жизни мы столкнулись с таким фактором, как голосование во время пандемии коронавируса. Тем не менее, люди были готовы проголосовать. На многих участках были очереди, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии в интернете, да и сам я сегодня ездил по участкам и все это видел. Я думаю, что это результат правильно выстроенной рекламной работы наших СМИ, ну и, конечно же, что самое главное - ответственности граждан по поводу принятия основного закона нашей страны.