Алексей Ломов: «Люди были готовы проголосовать»

Депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Ломов поделился своим
мнением об активности избирателей:
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Впервые в жизни мы столкнулись с таким фактором, как голосование во время
пандемии коронавируса. Тем не менее, люди были готовы проголосовать. На многих
участках были очереди, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии в
интернете, да и сам я сегодня ездил по участкам и все это видел. Я думаю, что
это результат правильно выстроенной рекламной работы наших СМИ, ну и, конечно
же, что самое главное - ответственности граждан по поводу принятия основного
закона нашей страны.