До дня голосования активность ленинградцев составила 56,65 %

По информации Леноблизбиркома, за 6 дней голосования (до дня голосования, с 25 по 30 июня) активность Ленинградцев составила 56,65% - проголосовали 771 тысяча 978 человек.

Голосование проводилось как на участках для голосования, так и на дому, на придомовых территориях, в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

Активность ленинградцев по состоянию на 10 утра 1 июля составляет 57,51% (787 тысяч 284 человека) (с учетом голосования до дня голосования).

Узнать, где находится участок для голосования в Ленинградской области, можно на сайтах ЦИК России (www.cikrf.ru) и Леноблизбиркома (www.leningrad-reg.izbirkom.ru) в разделе «Цифровые сервисы» http://www.cikrf.ru/digital-services/ или в личном кабинете на портале «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru) в разделе «Мои выборы».

Голосование проводится с соблюдением всех санитарных норм и правил.