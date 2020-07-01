До дня голосования активность ленинградцев составила 56,65 %

По
информации Леноблизбиркома, за 6 дней голосования (до дня голосования, с 25 по
30 июня) активность Ленинградцев составила 56,65% - проголосовали 771 тысяча
978 человек.
Голосование
проводилось как на участках для голосования, так и на дому, на придомовых
территориях, в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и
транспортное сообщение с которыми затруднено.
Активность
ленинградцев по состоянию на 10 утра 1 июля составляет 57,51% (787 тысяч 284
человека) (с учетом голосования до дня голосования).
Узнать,
где находится участок для голосования в Ленинградской области, можно на сайтах
ЦИК России (www.cikrf.ru) и Леноблизбиркома (www.leningrad-reg.izbirkom.ru) в
разделе «Цифровые сервисы» http://www.cikrf.ru/digital-services/ или в личном
кабинете на портале «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru) в разделе «Мои выборы».
Голосование
проводится с соблюдением всех санитарных норм и правил.