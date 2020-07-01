Наблюдатели Общественной палаты нарушений не зафиксировали

Заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Александра Бондарь, члены Общественной палаты Сергей Аверьянов, Александр Кузьмин, Николай Свирин, а также член Общественных палат России и Ленобласти Александр Холодов в составе мобильных бригад посетили несколько десятков участков для голосования, посмотрели, как проходит голосование, и лично убедились, что наблюдатели работают в штатном режиме.

В задачи мобильных бригад входит оказание помощи наблюдателям в решении спорных и конфликтных ситуаций, однако, как отметили участники выездов, нарушений на территории области в ходе голосования не выявлено.

Александр Холодов посетил 10 УИКов на территории Гатчинского района: «Везде обратил внимание на дополнительные меры безопасности в связи с эпидемией коронавирусной инфекции: организован проход на участок через специальный обеззараживающий коврик, на некоторых участках даже организованы отдельно вход и выход для голосующих, выдают одноразовые ручки, перчатки, маски. На всех участках присутствовали наблюдатели от Общественной палаты, и это важно, ведь мы находимся на участке достаточно короткое время, и основной упор в наблюдении – на тех людях, которые там работают целый день. В целом, хочу отметить, что обстановка спокойная. На участках не так много людей, как обычно, думаю, это связано с тем, что голосование длится целую неделю, но и пустыми участки не были, на всех были голосующие. По словам наших наблюдателей, жалоб, провокаций и конфликтов не было, все проходило в штатном режиме».