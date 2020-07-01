Наблюдатели Общественной палаты нарушений не зафиксировали

Заместитель
председателя Общественной палаты Ленинградской области Александра Бондарь, члены
Общественной палаты Сергей Аверьянов, Александр Кузьмин, Николай Свирин, а
также член Общественных палат России и Ленобласти Александр Холодов в составе
мобильных бригад посетили несколько десятков участков для голосования,
посмотрели, как проходит голосование, и лично убедились, что наблюдатели
работают в штатном режиме.
В задачи
мобильных бригад входит оказание помощи наблюдателям в решении спорных и
конфликтных ситуаций, однако, как отметили участники выездов, нарушений на
территории области в ходе голосования не выявлено.
Александр Холодов посетил 10 УИКов на территории
Гатчинского района: «Везде обратил внимание на дополнительные меры безопасности
в связи с эпидемией коронавирусной инфекции: организован проход на участок
через специальный обеззараживающий коврик, на некоторых участках даже
организованы отдельно вход и выход для голосующих, выдают одноразовые ручки,
перчатки, маски. На всех участках присутствовали наблюдатели от Общественной
палаты, и это важно, ведь мы находимся на участке достаточно короткое время, и
основной упор в наблюдении – на тех людях, которые там работают целый день. В
целом, хочу отметить, что обстановка спокойная. На участках не так много людей,
как обычно, думаю, это связано с тем, что голосование длится целую неделю, но и
пустыми участки не были, на всех были голосующие. По словам наших наблюдателей,
жалоб, провокаций и конфликтов не было, все проходило в штатном режиме».