Новейшее оборудование для борьбы с онкологией

Оборудование закуплено в
рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
Приобретенные компьютерные
томографы Revolution EVO позволяют дать наиболее точные данные о состоянии
внутренних органов: аппараты проводят исследование по 128 срезам.
Новое оборудование будет
работать на двух клинических базах ЛОКОД – в Санкт-Петербурге и в поселке Кузьмолово.
Томограф для кузьмоловского отделения был приобретен за счет региональных
средств бюджета, его стоимость составила почти 62 млн рублей, он уже установлен
и используется для диагностики. Аппарат для площадки в Санкт-Петербурге
закуплен за федеральные средства, его стоимость – более 52 млн рублей. Томограф
находится в процессе монтажа.
Благодаря покупке новых
аппаратов объем исследований в диспансере вырастет с 2400 до 9500 в год. Это
поможет сократить время ожидания при назначении обследования и улучшить
качество медицинского обслуживания жителей Ленинградской области.
В рамках реализации
национальных проектов здравоохранения Ленинградской области в отделении лучевой
диагностики ЛОКОД в поселке Кузьмоловский ранее был закуплен современный
аппарат МРТ стоимостью более 74 млн рублей.