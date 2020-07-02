Новейшее оборудование для борьбы с онкологией

Оборудование закуплено в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Приобретенные компьютерные томографы Revolution EVO позволяют дать наиболее точные данные о состоянии внутренних органов: аппараты проводят исследование по 128 срезам.

Новое оборудование будет работать на двух клинических базах ЛОКОД – в Санкт-Петербурге и в поселке Кузьмолово. Томограф для кузьмоловского отделения был приобретен за счет региональных средств бюджета, его стоимость составила почти 62 млн рублей, он уже установлен и используется для диагностики. Аппарат для площадки в Санкт-Петербурге закуплен за федеральные средства, его стоимость – более 52 млн рублей. Томограф находится в процессе монтажа.

Благодаря покупке новых аппаратов объем исследований в диспансере вырастет с 2400 до 9500 в год. Это поможет сократить время ожидания при назначении обследования и улучшить качество медицинского обслуживания жителей Ленинградской области.

В рамках реализации национальных проектов здравоохранения Ленинградской области в отделении лучевой диагностики ЛОКОД в поселке Кузьмоловский ранее был закуплен современный аппарат МРТ стоимостью более 74 млн рублей.