Сергей Яхнюк: «Поправки позволят сохранить стабильность и баланс политических сил»

Сергей Яхнюк: «Поправки позволят сохранить стабильность и баланс политических сил»

Депутат Государственной Думы от Ленинградской области Сергей Яхнюк проголосовал по поправкам в Конституцию на избирательном участке в поселке Соловьевка Приозерского района Ленинградской области.

Рубрики : Выборы     02 Jul 2020

«Мы все видели, как обсуждались эти изменения, как много было предложений от людей со всех территорий», — отметил депутат.

По его словам, поправки продиктованы развитием общества и теми изменениями, которые произошли в стране более чем за четверть века. В то же время, они позволят сохранить стабильность и баланс политических сил. «Происходит перераспределение полномочий в системе власти, которое придаст дополнительную стабильность и устойчивость», — подчеркнул Сергей Яхнюк.

«Это придаст больше устойчивости всей политической системе и государственной власти. Система институтов власти будет более открыта и более сбалансирована».

«На участке в Соловьевке, где я голосовал, были приняты исчерпывающие меры безопасности, предоставлялись индивидуальные меры защиты, одноразовые ручки. 7-дневный период голосования позволил избежать массового скопления людей на избирательных участках, в то же время во все дни люди активно шли голосовать, соблюдая рекомендации и придерживаясь социальной дистанции. На участке работали наблюдатели, весь процесс от получения бюллетеня до голосования и выхода с участка был организован четко и на хорошем уровне».


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