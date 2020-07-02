Сергей Яхнюк: «Поправки позволят сохранить стабильность и баланс политических сил»

«Мы
все видели, как обсуждались эти изменения, как много было предложений от людей
со всех территорий», — отметил депутат.
По
его словам, поправки продиктованы развитием общества и теми изменениями,
которые произошли в стране более чем за четверть века. В то же время, они
позволят сохранить стабильность и баланс политических сил. «Происходит
перераспределение полномочий в системе власти, которое придаст дополнительную
стабильность и устойчивость», — подчеркнул Сергей Яхнюк.
«Это
придаст больше устойчивости всей политической системе и государственной власти.
Система институтов власти будет более открыта и более сбалансирована».
«На
участке в Соловьевке, где я голосовал, были приняты исчерпывающие меры
безопасности, предоставлялись индивидуальные меры защиты, одноразовые ручки.
7-дневный период голосования позволил избежать массового скопления людей на
избирательных участках, в то же время во все дни люди активно шли голосовать,
соблюдая рекомендации и придерживаясь социальной дистанции. На участке работали
наблюдатели, весь процесс от получения бюллетеня до голосования и выхода с
участка был организован четко и на хорошем уровне».