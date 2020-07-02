Светлану Журову приятно удивила высокая явка

- Сразу бросилось в глаза, как на нашем избирательном участке соблюдались меры предосторожности, - отметила Светлана Журова. - На входе всем пришедшим измеряли температуру, выдавали одноразовые маски, перчатки и ручки. Благодаря тому, что люди могли приходить с 25 июня по 1 июля, удалось избежать столпотворений, люди практически не контактировали друг с другом. И если для членов избирательных комиссий такое нововведение усложнило работу, то граждане приняли его на «ура». Людям было очень удобно голосовать тогда, когда есть свободное время.

Обратила внимание на то, как доброжелательно вели себя члены избирательной комиссии. Каждому пришедшему напоминали о скорых выборах губернатора Ленинградской области и приглашали принять участие в таком важном для нашего региона голосовании.

Признаюсь, приятно удивлена такой высокой явке на избирательные участки. Люди поняли всю важность принимаемых поправок в Конституцию и высказали свою позицию. Теперь нам, депутатам Государственной Думы, предстоит поменять более 50-ти законодательных норм, чтобы все поправки заработали и служили россиянам многие и многие годы.