Ветеранам боевых действий вручили медали

Ветеранам боевых действий вручили медали

В канун празднования Дня ветеранов боевых действий на территории Храма Святителя Николая Чудотворца в поселке Карташевская состоялось вручение медалей «За ратную доблесть» ветеранам боевых действий Кобринского поселения.

Рубрики : Общество     02 Jul 2020

Медали вручали председатель правления Гатчинской городской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Александр Николаевич Давыдов и глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Викторович Федорченко. Собравшиеся помянули православных воинов, отдавших свои жизни за Отечество.

Администрация Кобринского поселения выражает особые слова благодарности настоятелю Храма Святителя Николая Чудотворца отцу Николаю и меценатам – жителям поселения Андрею Савченко, Андрею Жентимиру и Виктору Ермошину.

При вручении медалей были соблюдены все требования безопасности в период распространения коронавирусной инфекции.

Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА

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