Ветеранам боевых действий вручили медали

Медали вручали председатель правления Гатчинской городской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Александр Николаевич Давыдов и глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Викторович Федорченко. Собравшиеся помянули православных воинов, отдавших свои жизни за Отечество.

Администрация Кобринского поселения выражает особые слова благодарности настоятелю Храма Святителя Николая Чудотворца отцу Николаю и меценатам – жителям поселения Андрею Савченко, Андрею Жентимиру и Виктору Ермошину.

При вручении медалей были соблюдены все требования безопасности в период распространения коронавирусной инфекции.

Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА