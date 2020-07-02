Ветеранам боевых действий вручили медали

Медали
вручали председатель правления Гатчинской городской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» Александр Николаевич Давыдов и глава администрации
Кобринского поселения Вячеслав Викторович Федорченко. Собравшиеся
помянули православных воинов, отдавших свои жизни за Отечество.
Администрация
Кобринского поселения выражает особые слова благодарности настоятелю Храма
Святителя Николая Чудотворца отцу Николаю и меценатам – жителям поселения Андрею
Савченко, Андрею Жентимиру и Виктору Ермошину.
При
вручении медалей были соблюдены все требования безопасности в период
распространения коронавирусной инфекции.
Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА