Брат на брата

Брат на брата

После совместного распития спиртного в Гатчине молодой человек отправил на больничную койку собственного брата. Пьяная драка переросла в уголовное дело.

Рубрики : Криминал     03 Jul 2020

25-го июня, днем, «скорая» забрала от дома № 52 по ул. К. Маркса 41-летнего мужчину с травматическим пневмотораксом. В состоянии средней тяжести пациента поместили на хирургию. Согласно уточненному диагнозу, у него не только пневмоторакс, но еще закрытая травма груди, перелом ребра и пальца. Из объяснений пострадавшего следует, что в процессе распития алкоголя у них с братом произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Брат – на десять лет моложе и, видимо, оказался сильнее. Он его избил.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Сотрудники патрульно-постовой службы и уголовного розыска задержали преступника по горячим следам – он был уже в Торфяном. Задержанный – 31-летний Сергей О., не работающий, судимый за кражу, помещен в изолятор временного содержания.

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