Брат на брата

25-го июня, днем, «скорая» забрала от дома № 52 по ул. К.
Маркса 41-летнего мужчину с травматическим пневмотораксом. В состоянии средней
тяжести пациента поместили на хирургию. Согласно уточненному диагнозу, у него
не только пневмоторакс, но еще закрытая травма груди, перелом ребра и пальца. Из
объяснений пострадавшего следует, что в процессе распития алкоголя у них с
братом произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Брат – на десять
лет моложе и, видимо, оказался сильнее. Он его избил.
По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено
уголовное дело. Сотрудники патрульно-постовой службы и уголовного розыска
задержали преступника по горячим следам – он был уже в Торфяном. Задержанный –
31-летний Сергей О., не работающий, судимый за кражу, помещен в изолятор временного
содержания.