Брат на брата

25-го июня, днем, «скорая» забрала от дома № 52 по ул. К. Маркса 41-летнего мужчину с травматическим пневмотораксом. В состоянии средней тяжести пациента поместили на хирургию. Согласно уточненному диагнозу, у него не только пневмоторакс, но еще закрытая травма груди, перелом ребра и пальца. Из объяснений пострадавшего следует, что в процессе распития алкоголя у них с братом произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Брат – на десять лет моложе и, видимо, оказался сильнее. Он его избил.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Сотрудники патрульно-постовой службы и уголовного розыска задержали преступника по горячим следам – он был уже в Торфяном. Задержанный – 31-летний Сергей О., не работающий, судимый за кражу, помещен в изолятор временного содержания.