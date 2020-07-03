Дворцовый парк открыт для посещения, но по билетам - бесплатным

В
пресс-службе ГМЗ «Гатчина» сообщили, что в целях безопасности для посещения
парка вводится ряд требований.
Во-первых,
вводится контроль численности посетителей (в парке одновременно может
находиться не больше 15 000 человек), для этого устанавливается вход по
бесплатным билетам. Билеты можно получить в кассах у Черных ворот, Березовых
ворот, Арсенального каре и у типографии на пр. 25 Октября.
Во-вторых,
изменяются часы работы парка. Гатчинский парк будет открыт ежедневно с 10.00 до
20.00, вход — до 19.00.
Музей-заповедник
«Гатчина» разработал новые экскурсии: по Гатчинскому и Приоратскому паркам, а
также по исторической части города Гатчина.
Также
2 июля открылась Дворцовая ферма в Гатчине. Вход - платный, по билетам на
ферму. Выходные дни - понедельник и вторник. А вот Гатчинский и Приоратский
дворцы пока закрыты – как минимум до 12 июля. Не будет работать и лодочная
станция. Кафе будет закрыто, но разрешена продажа еды в заводской упаковке
При
посещении парка необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. А с
признаками ОРВИ рекомендуют воздержаться от прогулки.
Гатчинцы,
соскучившиеся по прогулкам в парке, новость восприняли с радостью: «…любимый парк
наконец-то открывается. Дети будут гулять в безопасности, без машин, собак,
велосипедов».
Однако,
есть в новых правилах посещения и «ложка дегтя», точнее, две.
Прежде
всего, жителей города беспокоит закрытие входа в парк со стороны улицы
Нестерова. Объяснение пресс-службы, что «этот вход наиболее удален от основных
достопримечательностей Гатчинского парка; Черные ворота открыты, потому что
находятся рядом с Фермой. Остальные входы - в центральной части и, как правило,
наиболее востребованы» - никого не удовлетворил.
У
жителей свои аргументы: «Этот вход - основной для жителей Аэродрома. Плюс (если
уж жители Гатчины и их удобство руководством в расчет совсем не берутся) это
территория с парковкой, где останавливаются приезжие. Что касается удаленности
достопримечательностей, то это довольно спорное утверждение». И действительно,
именно рядом с этим входом находятся памятник 25-ти комсомольцам-подпольщикам,
колонна Орла, амфитеатр, Сильвийские ворота, Лесная оранжерея, Чесменский
обелиск.
Впрочем,
жителей Гатчины больше интересует не возможность увидеть достопримечательности,
а именно возможность прогуляться по парку. И здесь вторая «ложка дегтя» -
сокращение часов работы парка: напомним, что раньше парк работал с 6 утра и до
22 часов.
Позиция
руководства ГМЗ «Гатчина» - сокращение часов работы позволит «обеспечить
максимальную безопасность посетителей с учетом всех требований «стандарта
безопасности». Жители называют подобную позицию странной и приводят свои
аргументы: чем меньше часов работает парк, тем больше людей скапливается в одно
время, чем длительнее период доступа, тем шире «ареал» распределения
посетителей по парковой территории в течение дня. И, опять-таки, с точки зрения
«стандарта безопасности», закрытие входа со стороны ул. Нестерова приведет к
росту очередей в кассу у дворца. Насколько это продумано в период пандемии?
«Вы
создаете скопление людей, ограничивая время работы парка и закрывая входы, и
подвергаете их опасности», - пишут гатчинцы в социальных сетях и отмечают, что
поток посетителей можно было бы отрегулировать проще – поставив бесконтактный
счётчик на турникетах.
И,
напоследок, «бочка меда»! У тех, кто сегодня все-таки попадет в парк на прогулку,
будет возможность вблизи увидеть гатчинских лебедей: к двум «местным» папе и
дочке прилетели гости – пять диких лебедей. Благо, для них парк доступен
круглосуточно.
Елена Суралёва
Фото Валерии Яскович
P.S. Мы получили комментарий администрации района в ответ на обращение жителей Гатчины по поводу закрытия входа в парк со стороны ул. Нестерова:
«Администрация
Гатчинского района вместе с жителями Гатчины обеспокоена позицией администрации
парка о закрытии входа в парк со стороны улицы Нестерова. Это, действительно,
создаст для гатчинцев особые трудности в передвижении по нашему городу.
Рассчитываем на то, что это будет временное решение, вызванное необходимостью
контроля за передвижением посетителей парка и соблюдением ими эпидрежима. Мы
продолжим диалог с руководством ГМЗ «Гатчина» для поиска наиболее оптимального
решения этого вопроса».