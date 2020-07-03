Дворцовый парк открыт для посещения, но по билетам - бесплатным

В пресс-службе ГМЗ «Гатчина» сообщили, что в целях безопасности для посещения парка вводится ряд требований.

Во-первых, вводится контроль численности посетителей (в парке одновременно может находиться не больше 15 000 человек), для этого устанавливается вход по бесплатным билетам. Билеты можно получить в кассах у Черных ворот, Березовых ворот, Арсенального каре и у типографии на пр. 25 Октября.

Во-вторых, изменяются часы работы парка. Гатчинский парк будет открыт ежедневно с 10.00 до 20.00, вход — до 19.00.

Музей-заповедник «Гатчина» разработал новые экскурсии: по Гатчинскому и Приоратскому паркам, а также по исторической части города Гатчина.

Также 2 июля открылась Дворцовая ферма в Гатчине. Вход - платный, по билетам на ферму. Выходные дни - понедельник и вторник. А вот Гатчинский и Приоратский дворцы пока закрыты – как минимум до 12 июля. Не будет работать и лодочная станция. Кафе будет закрыто, но разрешена продажа еды в заводской упаковке

При посещении парка необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. А с признаками ОРВИ рекомендуют воздержаться от прогулки.

Гатчинцы, соскучившиеся по прогулкам в парке, новость восприняли с радостью: «…любимый парк наконец-то открывается. Дети будут гулять в безопасности, без машин, собак, велосипедов».

Однако, есть в новых правилах посещения и «ложка дегтя», точнее, две.

Прежде всего, жителей города беспокоит закрытие входа в парк со стороны улицы Нестерова. Объяснение пресс-службы, что «этот вход наиболее удален от основных достопримечательностей Гатчинского парка; Черные ворота открыты, потому что находятся рядом с Фермой. Остальные входы - в центральной части и, как правило, наиболее востребованы» - никого не удовлетворил.

У жителей свои аргументы: «Этот вход - основной для жителей Аэродрома. Плюс (если уж жители Гатчины и их удобство руководством в расчет совсем не берутся) это территория с парковкой, где останавливаются приезжие. Что касается удаленности достопримечательностей, то это довольно спорное утверждение». И действительно, именно рядом с этим входом находятся памятник 25-ти комсомольцам-подпольщикам, колонна Орла, амфитеатр, Сильвийские ворота, Лесная оранжерея, Чесменский обелиск.

Впрочем, жителей Гатчины больше интересует не возможность увидеть достопримечательности, а именно возможность прогуляться по парку. И здесь вторая «ложка дегтя» - сокращение часов работы парка: напомним, что раньше парк работал с 6 утра и до 22 часов.

Позиция руководства ГМЗ «Гатчина» - сокращение часов работы позволит «обеспечить максимальную безопасность посетителей с учетом всех требований «стандарта безопасности». Жители называют подобную позицию странной и приводят свои аргументы: чем меньше часов работает парк, тем больше людей скапливается в одно время, чем длительнее период доступа, тем шире «ареал» распределения посетителей по парковой территории в течение дня. И, опять-таки, с точки зрения «стандарта безопасности», закрытие входа со стороны ул. Нестерова приведет к росту очередей в кассу у дворца. Насколько это продумано в период пандемии?

«Вы создаете скопление людей, ограничивая время работы парка и закрывая входы, и подвергаете их опасности», - пишут гатчинцы в социальных сетях и отмечают, что поток посетителей можно было бы отрегулировать проще – поставив бесконтактный счётчик на турникетах.

И, напоследок, «бочка меда»! У тех, кто сегодня все-таки попадет в парк на прогулку, будет возможность вблизи увидеть гатчинских лебедей: к двум «местным» папе и дочке прилетели гости – пять диких лебедей. Благо, для них парк доступен круглосуточно.

Елена Суралёва

Фото Валерии Яскович

P.S. Мы получили комментарий администрации района в ответ на обращение жителей Гатчины по поводу закрытия входа в парк со стороны ул. Нестерова:

«Администрация Гатчинского района вместе с жителями Гатчины обеспокоена позицией администрации парка о закрытии входа в парк со стороны улицы Нестерова. Это, действительно, создаст для гатчинцев особые трудности в передвижении по нашему городу. Рассчитываем на то, что это будет временное решение, вызванное необходимостью контроля за передвижением посетителей парка и соблюдением ими эпидрежима. Мы продолжим диалог с руководством ГМЗ «Гатчина» для поиска наиболее оптимального решения этого вопроса».