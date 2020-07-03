В Ленинградской области стартовал ЕГЭ

В Ленинградской области
школьники сегодня сдают первые экзамены. В работе одного из пунктов для сдачи
ЕГЭ в регионе – во всеволожской школе №2 – принял участие губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко. Он рассказал об особенностях
проведения экзамена в этом году.
«Всего три субъекта
Российской Федерации, включая Ленинградскую область, проводят ЕГЭ полностью в
цифровом виде: принимают задания и отправляют выполненные работы онлайн. В
пунктах сдачи ЕГЭ через специально защищенные каналы связи получают задания и
распечатывают. Это очень удобно и современно», – подчеркнул глава региона.
В Ленинградской области
ЕГЭ в этом году будут сдавать 6139 человек. Для проведения ЕГЭ в регионе
подготовлено 42 пункта на базе общеобразовательных организаций, в существующих
пунктах дополнительно открыто 85 аудиторий.
«Одна из особенностей
этого года – помимо наблюдателей и учителей, в школах находятся медицинские
работники. Первый тест ребят на температуру очень неплохой по Ленинградской
области: сегодня 1,5 тысячи школьников вышли сдавать ЕГЭ, и только у одного
школьника была температура выше 37 градусов», – рассказал Александр Дрозденко.
В аудиториях во время
проведения экзамена соблюдается рассадка не более 10 человек. Во всех пунктах
проведения ЕГЭ проводится дезинфекция помещений, термометрия участников на
входе. Внутри аудиторий установлены дозаторы с антисептическими средствами для
обработки рук, кулеры с водой и одноразовой посудой, а также рециркуляторы
воздуха. Сотрудники пунктов проведения экзамена обеспечены перчатками и
масками. Все пункты проведения экзаменов оснащены металлодетекторами и
зарегистрированными в Роскомнадзоре блокиратораторами мобильной связи. На
оснащение дополнительных аудиторий онлайн-видеонаблюдением и необходимым
техническим оборудованием из областного бюджета Ленинградской области было
выделено 5,2 млн рублей.
В организации экзамена
принимает участие 2257 сотрудников пунктов и 390 сотрудников 14-ти предметных и
конфликтной комиссий.