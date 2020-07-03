В Ленинградской области стартовал ЕГЭ

В Ленинградской области школьники сегодня сдают первые экзамены. В работе одного из пунктов для сдачи ЕГЭ в регионе – во всеволожской школе №2 – принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он рассказал об особенностях проведения экзамена в этом году.

«Всего три субъекта Российской Федерации, включая Ленинградскую область, проводят ЕГЭ полностью в цифровом виде: принимают задания и отправляют выполненные работы онлайн. В пунктах сдачи ЕГЭ через специально защищенные каналы связи получают задания и распечатывают. Это очень удобно и современно», – подчеркнул глава региона.

В Ленинградской области ЕГЭ в этом году будут сдавать 6139 человек. Для проведения ЕГЭ в регионе подготовлено 42 пункта на базе общеобразовательных организаций, в существующих пунктах дополнительно открыто 85 аудиторий.

«Одна из особенностей этого года – помимо наблюдателей и учителей, в школах находятся медицинские работники. Первый тест ребят на температуру очень неплохой по Ленинградской области: сегодня 1,5 тысячи школьников вышли сдавать ЕГЭ, и только у одного школьника была температура выше 37 градусов», – рассказал Александр Дрозденко.

В аудиториях во время проведения экзамена соблюдается рассадка не более 10 человек. Во всех пунктах проведения ЕГЭ проводится дезинфекция помещений, термометрия участников на входе. Внутри аудиторий установлены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук, кулеры с водой и одноразовой посудой, а также рециркуляторы воздуха. Сотрудники пунктов проведения экзамена обеспечены перчатками и масками. Все пункты проведения экзаменов оснащены металлодетекторами и зарегистрированными в Роскомнадзоре блокиратораторами мобильной связи. На оснащение дополнительных аудиторий онлайн-видеонаблюдением и необходимым техническим оборудованием из областного бюджета Ленинградской области было выделено 5,2 млн рублей.

В организации экзамена принимает участие 2257 сотрудников пунктов и 390 сотрудников 14-ти предметных и конфликтной комиссий.