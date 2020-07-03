Возобновляют работу фитнес-залы и бассейны, в салонах красоты снимают ограничения

Соответствующие
изменения в постановление правительства, регулирующее ограничительные меры на
территории Ленинградской области, подписаны губернатором Ленинградской области
Александром Дрозденко. Постановление вступает в силу с 6 июля 2020 года.
Так,
согласно документу, спорт на открытом воздухе разрешен на территории всей
Ленинградской области без ограничений по количеству групп.
В
первой и второй зонах («красной» и «желтой») разрешены занятия спортом в
помещениях при условии нахождения не более 1 человека на 4 кв. метра, в третьей
(«зеленой») зоне деятельность фитнес-клубов разрешена без ограничений.
Также
в первой и второй зонах разрешена деятельность бассейнов с ограничениями по
количеству человек. Установленная норма – не более 1 человека на 5 кв. метров
площади зеркала плавательного бассейна, не более 1 человека на 10 кв. метров
площади зеркала воды дорожки плавательного бассейна.
Фитнес-центры
и бассейны могут возобновить работу при условии ведения обязательной
предварительной записи посетителей, соблюдении дистанции между работниками и
посетителями не менее 1,5 м, на таком же расстоянии должны находиться
тренажеры, спортивное оборудование, кабинки для переодевания, в помещениях
необходимо проводить регулярную уборку и дезинфекцию.
Музеи
на всей территории Ленинградской области смогут проводить выездные виртуальные
экскурсии с использованием 3D-очков при их индивидуальной дезинфекции. Также
разрешены прогулки по парковым зонам. При этом ношение масок и внутри музеев, и
во время экскурсий под открытым небом – обязательное условие.
В
домах культуры «красной» и «желтой» зон помимо занятий в группах до 6 и 12
человек, соответственно, также разрешены репетиции на открытом воздухе без
ограничений по количеству участников.
В
салонах красоты «красной» зоны снято ограничение по обслуживанию двух
посетителей одновременно в зале. Также разрешен массаж, ранее здесь был
доступен только лечебный массаж.