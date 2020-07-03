Возобновляют работу фитнес-залы и бассейны, в салонах красоты снимают ограничения

Соответствующие изменения в постановление правительства, регулирующее ограничительные меры на территории Ленинградской области, подписаны губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Постановление вступает в силу с 6 июля 2020 года.

Так, согласно документу, спорт на открытом воздухе разрешен на территории всей Ленинградской области без ограничений по количеству групп.

В первой и второй зонах («красной» и «желтой») разрешены занятия спортом в помещениях при условии нахождения не более 1 человека на 4 кв. метра, в третьей («зеленой») зоне деятельность фитнес-клубов разрешена без ограничений.

Также в первой и второй зонах разрешена деятельность бассейнов с ограничениями по количеству человек. Установленная норма – не более 1 человека на 5 кв. метров площади зеркала плавательного бассейна, не более 1 человека на 10 кв. метров площади зеркала воды дорожки плавательного бассейна.

Фитнес-центры и бассейны могут возобновить работу при условии ведения обязательной предварительной записи посетителей, соблюдении дистанции между работниками и посетителями не менее 1,5 м, на таком же расстоянии должны находиться тренажеры, спортивное оборудование, кабинки для переодевания, в помещениях необходимо проводить регулярную уборку и дезинфекцию.

Музеи на всей территории Ленинградской области смогут проводить выездные виртуальные экскурсии с использованием 3D-очков при их индивидуальной дезинфекции. Также разрешены прогулки по парковым зонам. При этом ношение масок и внутри музеев, и во время экскурсий под открытым небом – обязательное условие.

В домах культуры «красной» и «желтой» зон помимо занятий в группах до 6 и 12 человек, соответственно, также разрешены репетиции на открытом воздухе без ограничений по количеству участников.

В салонах красоты «красной» зоны снято ограничение по обслуживанию двух посетителей одновременно в зале. Также разрешен массаж, ранее здесь был доступен только лечебный массаж.