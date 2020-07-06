Без меня меня женили

23-го июня в полицию
обратилась жительница Пудости. Ей позвонила родственница и попросила
предоставить ее банковскую карту для перевода предоплаты за гараж. Так как
родственница действительно продавала гараж в Гатчинском районе через «Авито»,
то женщина согласилась. Ей перезвонил «покупатель», которому она продиктовала
номер своей карты и код из смс. После этого мужчина сказал, что на карту придет
97 тысяч рублей: их необходимо снять и перевести на номер телефона, который он
ей дал. Женщина все добросовестно исполнила, а потом узнала, что на ее имя
оформили кредит, и эти кредитные 97 тысяч она перевела мошенникам.
25 и 26 июня в УМВД
России по Гатчинскому району поступило четыре заявления о мошенничестве.
44-летний житель Гатчины нашел на сайте «Авито» объявление о продаже бассейна.
Связался с продавцом по телефону, обсудил технические характеристики,
договорился о покупке и перевел продавцу на телефон более 11 тысяч рублей.
После этого продавец перестал выходить на связь, номер стал недоступен. Другой
житель Гатчины хотел приобрести на «Авито» детскую игрушку. Ему позвонил
неизвестный и заявил, что требуется предоплата. Покупатель перевел на указанные
реквизиты более 16 тысяч рублей. На этом сделка и завершилась.
41-летний предприниматель
из Гатчины потерял банковскую карту. Вскоре в мобильном банке обнаружил
списания почти на 15 тысяч рублей. Тот, кто эту карту нашел, расплатился ею в
разных магазинах Гатчины.
Пенсионерке позвонили с
московского номера. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка
и сообщил, что не может активировать cash back. Он предложил женщине вместо
этого перечислить средства ей на карту – она согласилась и сообщила все свои
банковские реквизиты и коды. Потом зашла в онлайн-банк и обнаружила
исчезновение своих денег со счета – без малого, 30 тысяч рублей.
28-го июня в полицию
обратилась 41-летняя жительница Гатчины, у которой с банковской карты пропали
почти 20 тысяч рублей. Она хотела приобрести билет в Барнаул на сайте
«Авиабилеты». Произвела оплату. Но на электронную почту билеты не пришли.
Перезвонила в авиакомпанию и выяснила, что брони на билеты нет.
34-летняя жительница
Малого Верево сначала проявила бдительность. Когда ей позвонил «сотрудник
службы безопасности банка» и заявил, что с ее карты происходит списание денег и
надо ее заблокировать, женщина отказалась диктовать код из смс. Тогда звонки
стали поступать с других телефонных номеров – в основном, московских с кодом
«495». В общей сложности ей позвонили еще четыре раза. И на последнем звонке
владелица карты не удержалась и сообщила все данные и код из смс. С карты
списалось более 90 тысяч рублей.
По фактам мошенничеств и
краж с банковских карт возбуждены уголовные дела.