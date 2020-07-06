Без меня меня женили

23-го июня в полицию обратилась жительница Пудости. Ей позвонила родственница и попросила предоставить ее банковскую карту для перевода предоплаты за гараж. Так как родственница действительно продавала гараж в Гатчинском районе через «Авито», то женщина согласилась. Ей перезвонил «покупатель», которому она продиктовала номер своей карты и код из смс. После этого мужчина сказал, что на карту придет 97 тысяч рублей: их необходимо снять и перевести на номер телефона, который он ей дал. Женщина все добросовестно исполнила, а потом узнала, что на ее имя оформили кредит, и эти кредитные 97 тысяч она перевела мошенникам.

25 и 26 июня в УМВД России по Гатчинскому району поступило четыре заявления о мошенничестве. 44-летний житель Гатчины нашел на сайте «Авито» объявление о продаже бассейна. Связался с продавцом по телефону, обсудил технические характеристики, договорился о покупке и перевел продавцу на телефон более 11 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь, номер стал недоступен. Другой житель Гатчины хотел приобрести на «Авито» детскую игрушку. Ему позвонил неизвестный и заявил, что требуется предоплата. Покупатель перевел на указанные реквизиты более 16 тысяч рублей. На этом сделка и завершилась.

41-летний предприниматель из Гатчины потерял банковскую карту. Вскоре в мобильном банке обнаружил списания почти на 15 тысяч рублей. Тот, кто эту карту нашел, расплатился ею в разных магазинах Гатчины.

Пенсионерке позвонили с московского номера. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что не может активировать cash back. Он предложил женщине вместо этого перечислить средства ей на карту – она согласилась и сообщила все свои банковские реквизиты и коды. Потом зашла в онлайн-банк и обнаружила исчезновение своих денег со счета – без малого, 30 тысяч рублей.

28-го июня в полицию обратилась 41-летняя жительница Гатчины, у которой с банковской карты пропали почти 20 тысяч рублей. Она хотела приобрести билет в Барнаул на сайте «Авиабилеты». Произвела оплату. Но на электронную почту билеты не пришли. Перезвонила в авиакомпанию и выяснила, что брони на билеты нет.

34-летняя жительница Малого Верево сначала проявила бдительность. Когда ей позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и заявил, что с ее карты происходит списание денег и надо ее заблокировать, женщина отказалась диктовать код из смс. Тогда звонки стали поступать с других телефонных номеров – в основном, московских с кодом «495». В общей сложности ей позвонили еще четыре раза. И на последнем звонке владелица карты не удержалась и сообщила все данные и код из смс. С карты списалось более 90 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств и краж с банковских карт возбуждены уголовные дела.