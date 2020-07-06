Единый стандарт автобусных перевозок

Речь идет о шести сотнях
автобусных маршрутов, заказчиками которых сегодня являются администрации
поселений и 17 муниципальных районов Ленинградской области.
Управление по транспорту
Ленинградской области предусматривает реализацию этого проекта в несколько
этапов. Первым шагом станет внедрение цифровых сервисов на общественном
транспорте, которые обеспечат удобство и комфорт пассажирам и предоставят
выверенные статистические данные по объемам перевозок: тестирование системы
начнется с осени этого года в Сосновом Бору, а до конца 2021 года цифровой
комплекс охватит весь общественный транспорт региона. Затем, после проведенного
анализа, транспортная отрасль Ленинградской области перейдет на работу по так
называемым брутто-контрактам, когда регион сам взимает плату за проезд с
пассажиров и платит перевозчикам за выполненные рейсы. Третий этап — создание
автобусной сети с единой тарифной политикой и одинаковыми стандартами
транспортного обслуживания.
Всего сейчас в
Ленинградской области перевозки осуществляются по 887 автобусным маршрутам.