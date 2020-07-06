Единый стандарт автобусных перевозок

Речь идет о шести сотнях автобусных маршрутов, заказчиками которых сегодня являются администрации поселений и 17 муниципальных районов Ленинградской области.

Управление по транспорту Ленинградской области предусматривает реализацию этого проекта в несколько этапов. Первым шагом станет внедрение цифровых сервисов на общественном транспорте, которые обеспечат удобство и комфорт пассажирам и предоставят выверенные статистические данные по объемам перевозок: тестирование системы начнется с осени этого года в Сосновом Бору, а до конца 2021 года цифровой комплекс охватит весь общественный транспорт региона. Затем, после проведенного анализа, транспортная отрасль Ленинградской области перейдет на работу по так называемым брутто-контрактам, когда регион сам взимает плату за проезд с пассажиров и платит перевозчикам за выполненные рейсы. Третий этап — создание автобусной сети с единой тарифной политикой и одинаковыми стандартами транспортного обслуживания.

Всего сейчас в Ленинградской области перевозки осуществляются по 887 автобусным маршрутам.