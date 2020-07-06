Областные школьники сдают ЕГЭ по русскому языку

Второй экзамен по
русскому пройдет 7 июля, в нем примут участие 1593 школьников. ЕГЭ пройдет в
169 аудиториях, для его проведения будет привлечено 338 организаторов и 44
наблюдателя.
Всего экзамены в этом
году будет сдавать 6139 человек. Для проведения ЕГЭ в регионе подготовлено 42
пункта на базе общеобразовательных организаций, в существующих пунктах
дополнительно открыто 85 аудиторий.
В этом году соблюдаются
особые условия проведения экзамена: рассадка в аудиториях не более 10 человек,
дезинфекция помещений, термометрия участников на входе. Внутри всех аудиторий
установлены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук, кулеры с
водой и одноразовой посудой, а также рециркуляторы воздуха.
Сотрудники пунктов
проведения экзамена обеспечены перчатками и масками. Все пункты проведения
экзаменов оснащены металлодетекторами и зарегистрированными в Роскомнадзоре
блокиратораторами мобильной связи. На оснащение дополнительных аудиторий
онлайн-видеонаблюдением и необходимым техническим оборудованием из областного
бюджета Ленинградской области было выделено 5,2 млн рублей.