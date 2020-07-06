Областные школьники сдают ЕГЭ по русскому языку

Второй экзамен по русскому пройдет 7 июля, в нем примут участие 1593 школьников. ЕГЭ пройдет в 169 аудиториях, для его проведения будет привлечено 338 организаторов и 44 наблюдателя.

Всего экзамены в этом году будет сдавать 6139 человек. Для проведения ЕГЭ в регионе подготовлено 42 пункта на базе общеобразовательных организаций, в существующих пунктах дополнительно открыто 85 аудиторий.

В этом году соблюдаются особые условия проведения экзамена: рассадка в аудиториях не более 10 человек, дезинфекция помещений, термометрия участников на входе. Внутри всех аудиторий установлены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук, кулеры с водой и одноразовой посудой, а также рециркуляторы воздуха.

Сотрудники пунктов проведения экзамена обеспечены перчатками и масками. Все пункты проведения экзаменов оснащены металлодетекторами и зарегистрированными в Роскомнадзоре блокиратораторами мобильной связи. На оснащение дополнительных аудиторий онлайн-видеонаблюдением и необходимым техническим оборудованием из областного бюджета Ленинградской области было выделено 5,2 млн рублей.