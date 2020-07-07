В ночь на 30-е июня в гатчинскую полицию поступил анонимный звонок: в доме на улице 120-й Дивизии находится мужчина с ножевым ранением. На место происшествия был направлен наряд патрульно-постовой службы и уголовный розыск. Информация подтвердилась: раненого – 21-летнего молодого человека – забрала «скорая». Преступник скрылся в неизвестном направлении.

21-летний свидетель пояснил, что в тот вечер они выпивали вместе с пострадавшим. Около полуночи его собутыльнику кто-то позвонил, и он вышел на улицу. Вернулся через полчаса – из левого бока у него текла кровь. Приятель вызвал «скорую». Пока ждали помощь, раненый ничего не говорил.

Согласно сведениям из больницы, у пациента диагностирована колото-резаная проникающая рана груди и поясницы, гемоторакс, резаная рана левого плеча. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, работая по горячим следам, сотрудники уголовного розыска задержали и полностью изобличили в совершении данного преступления 23-летнего жителя Гатчины Артема М., ранее судимого. Следственным отделом по г. Гатчине СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Гражданина М. поместили в изолятор временного содержания.