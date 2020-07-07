В ночь на 30-е июня в
гатчинскую полицию поступил анонимный звонок: в доме на улице 120-й Дивизии
находится мужчина с ножевым ранением. На место происшествия был направлен наряд
патрульно-постовой службы и уголовный розыск. Информация подтвердилась: раненого
– 21-летнего молодого человека – забрала «скорая». Преступник скрылся в
неизвестном направлении.
21-летний свидетель
пояснил, что в тот вечер они выпивали вместе с пострадавшим. Около полуночи его
собутыльнику кто-то позвонил, и он вышел на улицу. Вернулся через полчаса – из
левого бока у него текла кровь. Приятель вызвал «скорую». Пока ждали помощь,
раненый ничего не говорил.
Согласно сведениям из
больницы, у пациента диагностирована колото-резаная проникающая рана груди и
поясницы, гемоторакс, резаная рана левого плеча. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий, работая по горячим следам, сотрудники уголовного розыска задержали
и полностью изобличили в совершении данного преступления 23-летнего жителя
Гатчины Артема М., ранее судимого. Следственным отделом по г. Гатчине СУ СК РФ
по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье «покушение на
убийство». Гражданина М. поместили в изолятор временного содержания.