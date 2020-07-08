Экологический рейд по пляжам Вырицы

Вырицкое городское
поселение - одно из самых больших на территории Ленинградской области, ежегодно
привлекает большое число отдыхающих. В этом году, в связи с ограничениями на
выезд за рубеж, гости и жители поселка массово собираются на берегах реки
Оредеж. Однако, некоторые, наслаждаясь отдыхом, забывают о соблюдении правил
поведения: оставляют после себя мусор, паркуют автомобили в прибрежной зоне,
уничтожают зеленые насаждения. Вековые сосны вырубаются на дрова для костра,
продукты жизнедеятельности и пластиковый мусор оставляются на берегу. Компании
зачастую остаются на ночь: громкая музыка и шум мешают местным жителям.
В первое воскресенье
месяца, 5 июля, прошло совместное мероприятие экологических активистов,
представителей администрации и депутатов Вырицкого городского поселения.
Неравнодушные люди решили объединиться и выработать план конкретных действий:
как сохранить уникальную красоту природы Вырицы.
- Рейд стартовал в 12
часов дня, - рассказывает участник мероприятия, краевед Андрей Степанов. - Мы
обсудили план мероприятия и получили разъяснения от юриста Вырицкой
администрации. Далее - фиксировали последствия и проблемы, проводили
разъяснительные беседы и все вместе решали, как жить дальше. Некоторые проблемы
устраняли прямо на месте, благо и инструмент был с собой, и огромное желание
сохранить природу для будущих поколений.
Первой точкой рейда стал
пляж Шудибиль. Там недавно были обнаружены подкопы под «ходульными» соснами.
- Кто-то подрывает песок
прямо под знаменитыми Вырицкими соснами, стоящими на корнях, - писали в
социальных сетях. - Мало того, что сама эстетика пляжа разрушается, но и
создается реальная опасность для жизни отдыхающих на пляже - сосны могут упасть
при сильном ветре, в любой момент прямо на головы людям. Известное живописное
место быстро видоизменяется не в лучшую сторону из-за действий посетителей
пляжа.
Участники экологического
рейда закопали немалую часть ям, а остальное взялись исправить в ближайшие дни.
После Шудибиля активисты
направились на Пильный проспект, где зафиксировали большую свалку строительного
мусора. К участникам рейда подошли местные жители и выразили свою
обеспокоенность возникающими на этой свалке возгораниями.
Далее был произведен
осмотр Титова поля, где зафиксированы многочисленные следы кострищ и
испорченные вандалами деревья. Титово поле - одна из жемчужин Вырицы. К
сожалению, этому красивому месту угрожает и постепенно надвигающаяся жилищная
застройка, и нерадивые посетители, и откровенные варварские поступки. Большую
озабоченность вызывает незаконная добыча песка в северной части Титова поля,
где образовалась уже довольно большая яма. К слову сказать, подобное хищение
песка происходит во многих местах на берегу реки Оредеж. В этом году в Вырице
уже было оформлено несколько административных дел.
Рейд по берегу Оредежи
продолжился рядом с улицей Мичурина. Затем - у улицы Дарского на берегу реки
Онза. Здесь участники рейда встретили группу отдыхающих, нарушивших сразу
несколько правил: развели костер под кронами сосен и припарковали свои
автомобили в защитной прибрежной зоне. С ними была проведена разъяснительная
работа, розданы на память информационные материалы. В результате правонарушения
были ими добровольно прекращены.
В этот же день участники
рейда зафиксировали незаконный карьер по добыче песка, расположенный
неподалеку.
Подведя итоги,
экологические активисты наметили пути дальнейшей работы с отдыхающими и
местными жителями для предотвращения правонарушений в сфере экологии, в том
числе запланированы регулярные рейды с участием представителей власти.
- Все устали от мусора на
пляжах и бесконечных ночных тусовок. Многие писали и жаловались, что никто
ничего не делает. Мы – делаем! И обращаемся ко всем гостям и жителям поселка
Вырица: будьте внимательны, бережны и вежливы с матерью-природой! Просим при
виде незаконных действий граждан звонить в полицию или, по возможности, вежливо
проводить разъяснительную работу. Мы планируем организовывать подобные акции
все лето вместе с сотрудниками полиции и администрации, которые могут оформлять
протоколы на месте. Но надеемся, что подобные крайние меры не потребуются, -
сказал Андрей Степанов.