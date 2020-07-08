Экологический рейд по пляжам Вырицы

Вырицкое городское поселение - одно из самых больших на территории Ленинградской области, ежегодно привлекает большое число отдыхающих. В этом году, в связи с ограничениями на выезд за рубеж, гости и жители поселка массово собираются на берегах реки Оредеж. Однако, некоторые, наслаждаясь отдыхом, забывают о соблюдении правил поведения: оставляют после себя мусор, паркуют автомобили в прибрежной зоне, уничтожают зеленые насаждения. Вековые сосны вырубаются на дрова для костра, продукты жизнедеятельности и пластиковый мусор оставляются на берегу. Компании зачастую остаются на ночь: громкая музыка и шум мешают местным жителям.

В первое воскресенье месяца, 5 июля, прошло совместное мероприятие экологических активистов, представителей администрации и депутатов Вырицкого городского поселения. Неравнодушные люди решили объединиться и выработать план конкретных действий: как сохранить уникальную красоту природы Вырицы.

- Рейд стартовал в 12 часов дня, - рассказывает участник мероприятия, краевед Андрей Степанов. - Мы обсудили план мероприятия и получили разъяснения от юриста Вырицкой администрации. Далее - фиксировали последствия и проблемы, проводили разъяснительные беседы и все вместе решали, как жить дальше. Некоторые проблемы устраняли прямо на месте, благо и инструмент был с собой, и огромное желание сохранить природу для будущих поколений.

Первой точкой рейда стал пляж Шудибиль. Там недавно были обнаружены подкопы под «ходульными» соснами.

- Кто-то подрывает песок прямо под знаменитыми Вырицкими соснами, стоящими на корнях, - писали в социальных сетях. - Мало того, что сама эстетика пляжа разрушается, но и создается реальная опасность для жизни отдыхающих на пляже - сосны могут упасть при сильном ветре, в любой момент прямо на головы людям. Известное живописное место быстро видоизменяется не в лучшую сторону из-за действий посетителей пляжа.

Участники экологического рейда закопали немалую часть ям, а остальное взялись исправить в ближайшие дни.

После Шудибиля активисты направились на Пильный проспект, где зафиксировали большую свалку строительного мусора. К участникам рейда подошли местные жители и выразили свою обеспокоенность возникающими на этой свалке возгораниями.

Далее был произведен осмотр Титова поля, где зафиксированы многочисленные следы кострищ и испорченные вандалами деревья. Титово поле - одна из жемчужин Вырицы. К сожалению, этому красивому месту угрожает и постепенно надвигающаяся жилищная застройка, и нерадивые посетители, и откровенные варварские поступки. Большую озабоченность вызывает незаконная добыча песка в северной части Титова поля, где образовалась уже довольно большая яма. К слову сказать, подобное хищение песка происходит во многих местах на берегу реки Оредеж. В этом году в Вырице уже было оформлено несколько административных дел.

Рейд по берегу Оредежи продолжился рядом с улицей Мичурина. Затем - у улицы Дарского на берегу реки Онза. Здесь участники рейда встретили группу отдыхающих, нарушивших сразу несколько правил: развели костер под кронами сосен и припарковали свои автомобили в защитной прибрежной зоне. С ними была проведена разъяснительная работа, розданы на память информационные материалы. В результате правонарушения были ими добровольно прекращены.

В этот же день участники рейда зафиксировали незаконный карьер по добыче песка, расположенный неподалеку.

Подведя итоги, экологические активисты наметили пути дальнейшей работы с отдыхающими и местными жителями для предотвращения правонарушений в сфере экологии, в том числе запланированы регулярные рейды с участием представителей власти.

- Все устали от мусора на пляжах и бесконечных ночных тусовок. Многие писали и жаловались, что никто ничего не делает. Мы – делаем! И обращаемся ко всем гостям и жителям поселка Вырица: будьте внимательны, бережны и вежливы с матерью-природой! Просим при виде незаконных действий граждан звонить в полицию или, по возможности, вежливо проводить разъяснительную работу. Мы планируем организовывать подобные акции все лето вместе с сотрудниками полиции и администрации, которые могут оформлять протоколы на месте. Но надеемся, что подобные крайние меры не потребуются, - сказал Андрей Степанов.



