Необыкновенное сияние «изумрудной» свадьбы

Судьба
И Вера Николаевна, и
Михаил Дмитриевич родились в Ленинграде. Правда, потом семья родителей Михаила
Дмитриевича переехала в Гатчину. Они встретились совсем юными - ей было 18, ему
20 - в электричке.
- Это была любовь с
первого взгляда, - говорит Михаил Дмитриевич. - Я ехал на работу, какой-то
неухоженный, небритый. Напротив меня сидела девушка. У меня, видимо, такой
грустный вид был, что она спросила: «У вас голова болит? Вам таблеточку, может,
дать?» И вот я увидел, что она в Тайцах готовится выходить. Она уже почти в
тамбуре была, когда я ее догнал и предложил встретиться. Договорились
встретиться в Ленинграде, в метро на «Техноложке». Самое интересное, что мы
могли не встретиться, и все же встретились. Мы долго ждали друг друга у двух
разных выходов, а потом пошли одновременно навстречу друг другу...
Вера Николаевна на тот
момент уже работала медсестрой, а Михаил Дмитриевич трудился на заводе.
- Мы познакомились осенью
1964 года, а весной 1965 года уже поженились, - улыбается Вера Николаевна. -
Почему? Когда меня увидел его отец, морской офицер, он решил, что я знаю, что
нужно в этой жизни, и что сына срочно надо пристраивать.
Первая профессия Михаила
Дмитриевича была рабочей — 15 лет он проработал на заводе фрезеровщиком. Умный,
грамотный, целеустремленный, он в итоге закончил техникум, а потом и вуз.
Работал сначала начальником участка, а потом ведущим инженером на гатчинском
заводе «Прометей». Окончательно, кстати, расстался со своей работой совсем
недавно — весной 2020 года.
Молодые сначала жили в
Мариенбурге, у родителей Михаила Дмитриевича. Жили там долго – целых 25 лет.
Дети
Если бы можно было
передать словами всю теплоту и душевность, всю нежность и гордость, с которыми
Вера Николаевна и Михаил Дмитриевич рассказывают о своем сыне Максиме, внуках и
правнуке!
Оба перебирают в памяти
события из прошлого: каким был Максим в детстве и в юности, с какими
трудностями приходилось сталкиваться, как он строил свою собственную семью.
Сейчас Максим Михайлович Поздняк возглавляет МУП ЖКХ Гатчины, он депутат
городского совета, и это про таких как он говорят: человек — на своем месте.
И получилось так, что из
одного ребенка «выросло» целое семейное дерево — сын и дочь Максима Михайловича
привели в семью замечательных невестку и зятя. У них родились и выросли нежно
любимые и, конечно же, совершенно необыкновенные внуки. Уже подрастает правнук.
Любовь
- У нас все женились по
любви и один раз. Без всякой выгоды, - говорит Вера Николаевна.
- Любовь за столько лет
не уходит, но она видоизменяется, - считает Михаил Дмитриевич. - К ней
добавляются уважение, трепетная забота.
- Что такое любовь? - спрашивает
Вера Николаевна. - Раз я живу с человеком, значит, я приняла его привычки,
какие-то поступки, что-то положительное, что-то отрицательное — всё!
Дом
- Мне кажется, дом — это
вся наша семья, - говорит Михаил Дмитриевич.
Семья, которая «выросла»
из одной этой пары, и, правда, очень большая. Особенно это ощущается, когда все
собираются вместе на любимой даче.
- Дом — это отношения, -
уверена Вера Николаевна. - Роли не играет, где мы находимся. Наша большая семья
часто собирается вместе на даче, отмечаем праздники. Что мы чувствуем?
Настроение хорошее, уважение, и нам всем хорошо. Вот это и есть дом — и не
только для нас, но, получается, и для всех.
Единство
противоположностей
В этой семье к слову
«конфликты» относятся с некоторым недоумением.
- Друг с другом могут
быть какие-то мелкие конфликты, но в семье — никогда, - признается Вера
Николаевна. - Раздражаться по пустякам — зачем? Да я и не успевала раздражаться
— некогда было. Я не обращала внимания на какие-то вещи. Если бы обращала, мы
бы уже развелись давным-давно.
- В нашей семье единство
противоположностей, - говорит Михаил Дмитриевич. - Мы абсолютно разные.
- Все верно, - вторит
Вера Николаевна. - Вы знаете, на протяжении 55 лет только такие разные и
уживаются. Мы разные, мы из разных семей, у нас разные жизненные установки.
Кто-то должен быть более уступчивым, и в нашей семье — это я. Да, чаще всего
уступаю я. Единство может держаться только на терпении. Я считаю, бороться
нужно не с недостатками друг друга, а только со своим к ним отношением. Если
люди пытаются изменить или перевоспитать друг друга, они, как правило,
разводятся.
- Со мной невозможно
бороться, - улыбаясь, говорит Михаил Дмитриевич. - Я такой, какой я есть, меня
не изменить.
- Мы всегда к чему-то
стремились и всегда были заняты — некогда было бороться друг с другом, -
говорит Вера Николаевна. - Человек должен быть чем-то глубоко занят — это самое
главное. Каждый из нас занимался своим делом.
Воспитание
только личным примером!
В этой семье
совершенствуются все и постоянно, на протяжении многих и многих лет. Помимо
работы, главным увлечением Веры Николаевны и Михаила Дмитриевича всегда был
театр — еще тот, настоящий, с великолепной, честной игрой актеров старой школы.
Современный театр они принять так и не смогли, зато свое свободное время
проводят не менее увлекательно — за чтением.
И детей к этому приучили:
вся семья Поздняк — читающая. Один только этот факт можно привести как довод в
пользу воспитания детей «без воспитания».
- Дети воспитываются на примере своих родителей,
- убеждена Вера Николаевна. - Каждый человек свободен в своем выборе, но самым
главным для него остается семья.
Юлия Лысанюк