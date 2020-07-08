Необыкновенное сияние «изумрудной» свадьбы

Судьба

И Вера Николаевна, и Михаил Дмитриевич родились в Ленинграде. Правда, потом семья родителей Михаила Дмитриевича переехала в Гатчину. Они встретились совсем юными - ей было 18, ему 20 - в электричке.

- Это была любовь с первого взгляда, - говорит Михаил Дмитриевич. - Я ехал на работу, какой-то неухоженный, небритый. Напротив меня сидела девушка. У меня, видимо, такой грустный вид был, что она спросила: «У вас голова болит? Вам таблеточку, может, дать?» И вот я увидел, что она в Тайцах готовится выходить. Она уже почти в тамбуре была, когда я ее догнал и предложил встретиться. Договорились встретиться в Ленинграде, в метро на «Техноложке». Самое интересное, что мы могли не встретиться, и все же встретились. Мы долго ждали друг друга у двух разных выходов, а потом пошли одновременно навстречу друг другу...

Вера Николаевна на тот момент уже работала медсестрой, а Михаил Дмитриевич трудился на заводе.

- Мы познакомились осенью 1964 года, а весной 1965 года уже поженились, - улыбается Вера Николаевна. - Почему? Когда меня увидел его отец, морской офицер, он решил, что я знаю, что нужно в этой жизни, и что сына срочно надо пристраивать.

Первая профессия Михаила Дмитриевича была рабочей — 15 лет он проработал на заводе фрезеровщиком. Умный, грамотный, целеустремленный, он в итоге закончил техникум, а потом и вуз. Работал сначала начальником участка, а потом ведущим инженером на гатчинском заводе «Прометей». Окончательно, кстати, расстался со своей работой совсем недавно — весной 2020 года.

Молодые сначала жили в Мариенбурге, у родителей Михаила Дмитриевича. Жили там долго – целых 25 лет.

Дети

Если бы можно было передать словами всю теплоту и душевность, всю нежность и гордость, с которыми Вера Николаевна и Михаил Дмитриевич рассказывают о своем сыне Максиме, внуках и правнуке!

Оба перебирают в памяти события из прошлого: каким был Максим в детстве и в юности, с какими трудностями приходилось сталкиваться, как он строил свою собственную семью. Сейчас Максим Михайлович Поздняк возглавляет МУП ЖКХ Гатчины, он депутат городского совета, и это про таких как он говорят: человек — на своем месте.

И получилось так, что из одного ребенка «выросло» целое семейное дерево — сын и дочь Максима Михайловича привели в семью замечательных невестку и зятя. У них родились и выросли нежно любимые и, конечно же, совершенно необыкновенные внуки. Уже подрастает правнук.

Любовь

- У нас все женились по любви и один раз. Без всякой выгоды, - говорит Вера Николаевна.

- Любовь за столько лет не уходит, но она видоизменяется, - считает Михаил Дмитриевич. - К ней добавляются уважение, трепетная забота.

- Что такое любовь? - спрашивает Вера Николаевна. - Раз я живу с человеком, значит, я приняла его привычки, какие-то поступки, что-то положительное, что-то отрицательное — всё!

Дом

- Мне кажется, дом — это вся наша семья, - говорит Михаил Дмитриевич.

Семья, которая «выросла» из одной этой пары, и, правда, очень большая. Особенно это ощущается, когда все собираются вместе на любимой даче.

- Дом — это отношения, - уверена Вера Николаевна. - Роли не играет, где мы находимся. Наша большая семья часто собирается вместе на даче, отмечаем праздники. Что мы чувствуем? Настроение хорошее, уважение, и нам всем хорошо. Вот это и есть дом — и не только для нас, но, получается, и для всех.

Единство противоположностей

В этой семье к слову «конфликты» относятся с некоторым недоумением.

- Друг с другом могут быть какие-то мелкие конфликты, но в семье — никогда, - признается Вера Николаевна. - Раздражаться по пустякам — зачем? Да я и не успевала раздражаться — некогда было. Я не обращала внимания на какие-то вещи. Если бы обращала, мы бы уже развелись давным-давно.

- В нашей семье единство противоположностей, - говорит Михаил Дмитриевич. - Мы абсолютно разные.

- Все верно, - вторит Вера Николаевна. - Вы знаете, на протяжении 55 лет только такие разные и уживаются. Мы разные, мы из разных семей, у нас разные жизненные установки. Кто-то должен быть более уступчивым, и в нашей семье — это я. Да, чаще всего уступаю я. Единство может держаться только на терпении. Я считаю, бороться нужно не с недостатками друг друга, а только со своим к ним отношением. Если люди пытаются изменить или перевоспитать друг друга, они, как правило, разводятся.

- Со мной невозможно бороться, - улыбаясь, говорит Михаил Дмитриевич. - Я такой, какой я есть, меня не изменить.

- Мы всегда к чему-то стремились и всегда были заняты — некогда было бороться друг с другом, - говорит Вера Николаевна. - Человек должен быть чем-то глубоко занят — это самое главное. Каждый из нас занимался своим делом.

Воспитание только личным примером!

В этой семье совершенствуются все и постоянно, на протяжении многих и многих лет. Помимо работы, главным увлечением Веры Николаевны и Михаила Дмитриевича всегда был театр — еще тот, настоящий, с великолепной, честной игрой актеров старой школы. Современный театр они принять так и не смогли, зато свое свободное время проводят не менее увлекательно — за чтением.

И детей к этому приучили: вся семья Поздняк — читающая. Один только этот факт можно привести как довод в пользу воспитания детей «без воспитания».

- Дети воспитываются на примере своих родителей, - убеждена Вера Николаевна. - Каждый человек свободен в своем выборе, но самым главным для него остается семья.

Юлия Лысанюк