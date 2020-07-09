Ленинградская область — в лидерах рыбной отрасли

С начала 2020 года объем добычи водных биоресурсов по всем районам промысла составил в регионе 15,3 тыс. тонн — почти 70% от годового плана.

«Ленинградская область стабильно входит в тройку российских лидеров по форели. Сегодня мы выращиваем 12% лососевых России. Объем добытой и произведенной в регионе из привозного сырья рыбопродукции позволяет выполнить показатель доктрины продовольственной безопасности по обеспечнноси рыбой жителей региона на 134%», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Он поздравил рыбаков с профессиональным праздником, пожелал отменных уловов и семь футов под килем, вручил региональные награды лучшим пециалистам отрасти.

По итогам первого полугодия 2020 года в Ленинградской области выращено 6,02 тыс. тонн форели (115% к 2019 году), из них реализовано — 2,3 тыс. тонн рыбы (131% к 2019). В ходе корюшковой путины 2020 года добыто 1093 тонны рыбы, что составляет 134% к 2019 году.