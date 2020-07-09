Сельские дома культуры получат средства на развитие

С помощью выделенных средств дома культуры планируют улучшить материально-техническую базу — закупить концертное оборудование, реквизит, мебель.

В общей сложности 1 млн рублей распределен между Большеврудским сельским поселением Волосовского района, Заклинским сельским поселением Лужского района, Колчановским сельским поселением Волховского района, Лаголовским сельским поселением Ломоносовского района, Сяськелевским поселением Гатчинского района, Фалилеевским сельским поселением Кингисеппского района, Цвылевским поселением Тихвинского района, а также Киришским, Кировским и Сланцевским районами.

Средства распределялись по результатам заочного конкурсного отбора лучшим муниципальным учреждениям культуры в сельских поселениях Ленинградской области и их работникам в 2020 году.