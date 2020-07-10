Спорт выходит из изоляции

С 6 июля в Ленинградской области снят ряд ограничений для занятий физкультурой и спортом в залах, фитнес-центрах и бассейнах.
Рубрики :
Спорт
10 Jul 2020
На открытом воздухе ленинградцы могут
заниматься спортом без ограничений, в помещениях «красной» и «желтой» зон — при
условии нахождения не более 1 человека на 4 кв. метрах.
В бассейнах «красной» и «желтой» зон
установлена норма — не более 1 человека на 5 кв. метров площади зеркала
плавательного бассейна, не более 1 человека на 10 кв. метров площади зеркала
воды дорожки плавательного бассейна.
Для спортивных залов, фитнес-центров и
бассейнов «зеленой» зоны все ограничения сняты.
При занятии физкультурой и спортом в
помещениях требуется предварительная запись посетителей, соблюдение дистанции
между работниками и посетителями не менее 1,5 м, на таком же расстоянии должны
находиться тренажеры, спортивное оборудование, кабинки для переодевания, в
помещениях необходимо проводить регулярную уборку, дезинфекцию и проветривание.
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