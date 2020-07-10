Спорт выходит из изоляции

Спорт выходит из изоляции

С 6 июля в Ленинградской области снят ряд ограничений для занятий физкультурой и спортом в залах, фитнес-центрах и бассейнах.

Рубрики : Спорт     10 Jul 2020

На открытом воздухе ленинградцы могут заниматься спортом без ограничений, в помещениях «красной» и «желтой» зон — при условии нахождения не более 1 человека на 4 кв. метрах.

 В бассейнах «красной» и «желтой» зон установлена норма — не более 1 человека на 5 кв. метров площади зеркала плавательного бассейна, не более 1 человека на 10 кв. метров площади зеркала воды дорожки плавательного бассейна.

 Для спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов «зеленой» зоны все ограничения сняты.

 При занятии физкультурой и спортом в помещениях требуется предварительная запись посетителей, соблюдение дистанции между работниками и посетителями не менее 1,5 м, на таком же расстоянии должны находиться тренажеры, спортивное оборудование, кабинки для переодевания, в помещениях необходимо проводить регулярную уборку, дезинфекцию и проветривание.

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