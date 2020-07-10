Цифровизация медицины для удобства пациентов

Это позволит вести необходимую медицинскую
документацию во время приема пациента, вносить данные в электронную медицинскую
карту, а также ускорит взаимодействие медучреждений.
В 2020 году в медицинские организации
региона будет поставлено 30 серверов, 4 169 персональных компьютеров, 1 135
принтеров, 63 ноутбука для передвижных комплексов и 208 единиц оборудования для
подключения объектов здравоохранения к защищенной сети передачи данных. В
девяти медицинских организациях пройдут работы по автоматизации деятельности
амбулаторно-поликлинической службы, в 23 учреждениях — по автоматизации
стационарной службы и в 29 — лабораторной службы.
Оснащение проводится в рамках
регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на
основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ)» нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели выделено 348,5 млн рублей,
из них 115 млн рублей — из регионального бюджета, а 233,5 млн рублей — из
федерального.
#нацпроекты