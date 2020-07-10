Цифровизация медицины для удобства пациентов

Это позволит вести необходимую медицинскую документацию во время приема пациента, вносить данные в электронную медицинскую карту, а также ускорит взаимодействие медучреждений.

В 2020 году в медицинские организации региона будет поставлено 30 серверов, 4 169 персональных компьютеров, 1 135 принтеров, 63 ноутбука для передвижных комплексов и 208 единиц оборудования для подключения объектов здравоохранения к защищенной сети передачи данных. В девяти медицинских организациях пройдут работы по автоматизации деятельности амбулаторно-поликлинической службы, в 23 учреждениях — по автоматизации стационарной службы и в 29 — лабораторной службы.

Оснащение проводится в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели выделено 348,5 млн рублей, из них 115 млн рублей — из регионального бюджета, а 233,5 млн рублей — из федерального.

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