Экологи помогут сохранить природу Ленинградской области

Один из возможных
вариантов рекультивации карьеров, расположенных на территории Ленинградской
области, - использовать грунты, которые образуются при реализации строительных
проектов и сейчас просто вывозятся на полигоны. Это позволит одновременно и
разгрузить существующие полигоны, и ликвидировать карьерные выемки.
«Наша задача — вернуть
территориям, где были организованы карьеры, изначальный вид. Необходимо
ликвидировать карьерные выемки, засыпать территорию почво-грунтом и посадить
там ёлки. А что мы имеем сейчас? Карьер заполняют водой, потом мы получаем
тонущих людей и стихийные свалки», — отметил глава региона.
Предложение было
поддержано членами экологического совета. Для его реализации потребуются
изменения в федеральном законодательстве. Александр Дрозденко уже внёс
соответствующие предложения на встрече с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным.
Как пояснил Валерий
Татаров, врио председателя комитета государственного экологического надзора
Ленинградской области, возможно применение технологии переработки строительного
грунта в «техногенный почво-грунт» или «рекультивант», который в дальнейшем
используется для восстановления карьерных выемок без ущерба для природы.
Переработка в таком
случае осуществляется с использованием оборудования и строительной техники
путем добавления в строительный грунт компонентов, которые улучшают его
почвенные характеристики.