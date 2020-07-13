Экологи помогут сохранить природу Ленинградской области

Один из возможных вариантов рекультивации карьеров, расположенных на территории Ленинградской области, - использовать грунты, которые образуются при реализации строительных проектов и сейчас просто вывозятся на полигоны. Это позволит одновременно и разгрузить существующие полигоны, и ликвидировать карьерные выемки.

«Наша задача — вернуть территориям, где были организованы карьеры, изначальный вид. Необходимо ликвидировать карьерные выемки, засыпать территорию почво-грунтом и посадить там ёлки. А что мы имеем сейчас? Карьер заполняют водой, потом мы получаем тонущих людей и стихийные свалки», — отметил глава региона.

Предложение было поддержано членами экологического совета. Для его реализации потребуются изменения в федеральном законодательстве. Александр Дрозденко уже внёс соответствующие предложения на встрече с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным.

Как пояснил Валерий Татаров, врио председателя комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, возможно применение технологии переработки строительного грунта в «техногенный почво-грунт» или «рекультивант», который в дальнейшем используется для восстановления карьерных выемок без ущерба для природы.

Переработка в таком случае осуществляется с использованием оборудования и строительной техники путем добавления в строительный грунт компонентов, которые улучшают его почвенные характеристики.